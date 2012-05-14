“电脑故障”错认美国女童涉恐禁飞

路透纽约5月11日电---5月8日，一名年仅18个月的幼女和父母在佛罗里达Fort Lauderdale机场搭乘JetBlue Airways航班，但她的名字出现在了禁飞名单中，该航空公司称这是“电脑故障”。

JetBlue一名女发言人周五表示，正在调查此事，并向来自新泽西、拥有中东血统的这家人道歉。

“我们认为这是电脑故障。我们的机组人员遵循了适当的流程，我们向这家人遭遇的不愉快道歉。”JetBlue在声明中称。

美国运输安全管理局一名女发言人表示，该局工作人员被JetBlue叫到登机口，对女童的父母进行了简短的谈话，并通过系统进行了确认，“认定JetBlue错误地认为这名女童在政府监控名单上”。

美国运输安全管理局称，这一家人被允许登机，但是女童的父母对当地一家电视台表示，他们感觉受到了侮辱，不愿乘坐该航班回到Newark。

“我们看起来像在马戏节目中，就因为我的妻子身着穆斯林服饰。”女童的父亲对ABC旗下的WPBF 25 News电视台说道。他还表示，他认为他们家受到盘问的原因是拥有中东血统。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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