美三大航空公司向中国通报飞行计划

路透纽约/东京12月1日（记者 Marina Lopes/Antoni Slodkowski） -美国联合航空、美国航空和达美航空(DAL.N)三家航空公司根据美国政府的建议，在通过东海防空识别区时，已向中国当局通报了其飞行计划。

中国划设东海防空识别区引发与一些国家的紧张关系，尤其是日本和韩国。美国副总统拜登本周将访问亚洲，中国东海防空识别区料成为他此行的重要议题。

同时，中国划设东海防空识别区也是对美国在亚太地区长期占主导地位的一个挑战。

中国近日宣布划设东海防空识别区，要求位于东海防空识别区飞行的航空器，应当服从东海防空识别区管理机构或其授权单位的指令。对不配合识别或者拒不服从指令的航空器，中国武装力量将采取防御性紧急处置措施。

美国政府周五称，希望美国的航空公司遵守外国向飞行员发出的通知，但表示该决定并不意味着美国政府接受中国的要求。

达美航空一名发言人表示，公司过去一周里一直遵守中国提出的飞行计划要求。美国航空和美联航分别表示也在遵守规定，但没有提到何时开始的。

日本全日空(9202.T)和日本航空根据与日本政府的协议，在其飞机飞越东海防空识别区时未通知中国。这两家公司都还没有遇到问题。

日本这两家航空公司表示，尽管美国政府向美国的航空公司提出了建议，他们仍将坚持该政策。

“我们将深入探讨这个问题。日本和美国将在这个问题上紧密合作，”日本共同社援引首相安倍晋三的话报道称。

安倍坚持称，美国没有建议美国的航空公司遵守中国要求的飞机进入东海防空识别区以前先通知中方。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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