美国可能呼吁有直飞美国航班的外国机场加强安全--ABC News

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿11月5日 - ABC News周四援引民航和政府官员报导称，美国国土安全部料最早在周五呼吁一些有直飞美国航班的外国机场加强安全。
报导还引述官员的说法称，除此以外，正在探讨的安全措施还包括加强美国本土大型机场的行李检查，可能包括在起飞前将行李与旅客名单进行比对。
美国总统奥巴马周四早些时候表示，他认为在埃及坠毁的俄罗斯客机存在遭炸弹袭击的“可能性”。这次在埃及西奈半岛中部的坠机事件导致224人丧生。
“我们知道美国的一些程序和外国现有的一些抵离港航班程序不同，”奥巴马对CBS News旗下的KIRO Radio称。
美国国土安全部回复质询请求时称，目前还没有需要发布的声明。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。