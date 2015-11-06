美国可能呼吁有直飞美国航班的外国机场加强安全--ABC News

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿11月5日 - ABC News周四援引民航和政府官员报道称，美国国土安全部料最早在周五呼吁一些有直飞美国航班的外国机场加强安全。

报道还引述官员的说法称，除此以外，正在探讨的安全措施还包括加强美国本土大型机场的行李检查，可能包括在起飞前将行李与旅客名单进行比对。

美国总统奥巴马周四早些时候表示，他认为在埃及坠毁的俄罗斯客机存在遭炸弹袭击的“可能性”。这次在埃及西奈半岛中部的坠机事件导致224人丧生。

“我们知道美国的一些程序和外国现有的一些抵离港航班程序不同，”奥巴马对CBS News旗下的KIRO Radio称。