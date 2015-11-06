美国可能呼吁有直飞美国航班的外国机场加强安全--ABC News

标题新闻：特朗普政府将把击败“激进的伊斯兰恐怖组织”作为其首要外交政策目标－白宫网站声明
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(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿11月5日 - ABC News周四援引民航和政府官员报道称，美国国土安全部料最早在周五呼吁一些有直飞美国航班的外国机场加强安全。
报道还引述官员的说法称，除此以外，正在探讨的安全措施还包括加强美国本土大型机场的行李检查，可能包括在起飞前将行李与旅客名单进行比对。
美国总统奥巴马周四早些时候表示，他认为在埃及坠毁的俄罗斯客机存在遭炸弹袭击的“可能性”。这次在埃及西奈半岛中部的坠机事件导致224人丧生。
“我们知道美国的一些程序和外国现有的一些抵离港航班程序不同，”奥巴马对CBS News旗下的KIRO Radio称。
美国国土安全部回复质询请求时称，目前还没有需要发布的声明。(完)
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
德国副总理加布利尔身兼德国经济部长 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选