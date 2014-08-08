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时事要闻 | 2014年 8月 8日 星期五 11:36 BJT

美国高官称美将对伊拉克发起有条件空袭

路透华盛顿8月7日 - 美国政府一位高阶官员周四对记者称，假如在伊拉克的美国相关人员或设施受到威胁，美国准备对伊拉克进行空袭；但这位官员补充称，目前尚未进行任何打击。

“这当然适用于我们在库尔德首府阿尔贝拉的人员，也适用于我们在巴格达美国使馆的人员和设施，”一位匿名高阶官员表示。

“如果我们看到伊拉克出现威胁我方人员或设施的行动，我们随时准备采取定向行动，以保护他们。”(完)

(编译 于春红; 审校 张若琪)

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