美国高官称美将对伊拉克发起有条件空袭

路透华盛顿8月7日 - 美国政府一位高阶官员周四对记者称，假如在伊拉克的美国相关人员或设施受到威胁，美国准备对伊拉克进行空袭；但这位官员补充称，目前尚未进行任何打击。

“这当然适用于我们在库尔德首府阿尔贝拉的人员，也适用于我们在巴格达美国使馆的人员和设施，”一位匿名高阶官员表示。