美国航空与全美航空计划合并 打造全球最大航空公司

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路透2月14日 - 美国航空的母公司AMRAAMRQ.PK和全美航空集团(US Airways Group)LCC.N周四签署一项110亿美元的合并协议,但还需获得监管机构批准,之后则要整合错综复杂的系统网.
这宗并购将打造每日达6,700架次的全球最大航空公司,需将美国航空和全美航空总计11.3万名员工进行合并,并整合预定和行李处理系统、电脑网络以及终端--该过程曾造成航空业其他联姻案的复杂化.
"目前还只是一些琐碎的工作,接下来的18到24个月就将展开复杂的实施了."R.W. Mann & Co of Port Washington的主管Robert Mann表示.该公司提供行业顾问与分析.
Morningstar航空业分析师Basili Alukos称,整合航空公司的预定系统是一大挑战.他表示,此前全美航空和美国西部航空(America West)的并购案是业内"最糟的合并交易之一",但全美航空可能已从这次经验中汲取教训.
人员整合也可能是一项挑战,工会代表权问题需要加以解决.
这宗并购是美国航空业自2008年以来的第四宗大型并购.它或有助于推动美国航空业的复苏.随着又一竞争对手出局,航空公司将拥有更大权力来提高票价.
这项全股票方式的交易,向已破产的AMR的债权人赋予了新公司控制权.本案需得到欧美监管机构及美国破产法院的批准.
基于2012年的数据,合并后公司的营收将约为390亿美元,超过目前运力第一的United Continental的约370亿美元.
两家公司在声明中表示,全美航空股东将以1股全美航空股票换得1股新公司的普通股.全美航空股东将持有新公司28%的股份,剩余72%将向AMR及其债务人附属公司的股东、美国的工会和目前的AMR雇员发行.
两家公司表示,预计一次性交易成本为12亿美元,分摊于未来三年中.
公司称,到2015年,合并案带来的年度节省金额将增至逾10亿美元.
全美航空周四收低4.6%,报13.99美元.(完)
(编译 王翔琼; 审校 隋芬)
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