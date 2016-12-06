尽管美国反对 爱思强售予中国投资者的交易仍有可能--分析师

路透北京/法兰克福12月5日 - 分析师周一表示，如果德国半导体设备制造商爱思强(Aixtron) (AIXGn.DE)单独出售其矽谷部门，避开美国的反对，那根据新条件，将爱思强出售给中国投资者的交易有可能继续推进。

周五，美国总统奥巴马下令禁止中国福建宏芯投资基金收购爱思强的美国业务。

虽然这笔6.7亿欧元的交易规模较小，但美国的反对显示出西方国家对中国企业收购新技术的顾虑越来越大，此前美国政府还禁止飞利浦(PHG.AS)将其美国照明业务出售给亚洲买家。

爱思强问题的核心在于，它出产的设备生产用于军事用途的氮化镓材料。

美国及其他一些国家均使用爱思强的技术来升级自己的爱国者导弹防御系统。美国财政部周五表示，该交易因国家安全风险而被否决。

但爱思强方面表示，美国这一决定“仅限于该公司在美业务，且并未禁止宏芯基金收购其股份”，暗示该交易可能会重现生机，尽管条款可能会被修改。

“中国投资者或许愿意收购剥离了包括美国专利和专利申请在内的美国业务的爱思强，”DZ Bank分析师Harald Schnitzer在一份客户报告中说。“这是有可能的，但我们怀疑，如果是这样的话，宏芯基金是否准备出每股6欧元的收购价。”

爱思强股价周一收盘涨1.8%至3.8930欧元，远远低于宏芯基金在5月报出的每股6欧元的收购价。(完)