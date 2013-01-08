美铝第四季扭亏为盈 对2013年前景谨慎乐观

* 第四季EPS为0.06美元,符合华尔街预期

* 营收下降1.5%,至58.9亿美元

* 股价盘后上涨

路透1月8日 - 美国最大的铝业制造商美国铝业(ALCOA)(AA.N)表示谨慎乐观认为,2013年铝需求将增长,部分受助于全球航空业和建筑业增长.

该公司周二公布的第四季获利符合华尔街预期,营收远超预期,帮助安抚了投资者.

"我对2013年更乐观了,相对过去而言这将是具有上行潜力的一年,"美铝执行长克莱因菲尔德周二对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)称.

美铝股价盘后上涨1.3%,公司业绩扭亏为盈鼓舞了投资者.

美铝是标普500指数成分股中首家公布第四季业绩的公司,其财报让分析师们松了一口气,并希望这能是个好兆头.

"我认为这一季的表现良好且稳健.虽然不是非常好,但还不错,"Solaris资产管理公司的首席投资官Tim Ghriskey表示,"在这种环境下,关注营收肯定是很重要的."

投资者常常通过美铝业绩来寻觅有关整体经济走向的线索.美铝所生产的铝制品用于汽车、电器和航空业.

美铝表示,预计2013年全球铝消费增长7%,略高于2012年6%的增幅.该公司仍预计2010-2020年期间全球铝需求将翻倍.

至于其它行业,美铝预计2013年航天、汽车和建筑市场将在全球范围内实现成长.

**获利符合预期**

这次财报对于美铝而言是一次正面转折.由于金属价格持续持于低位,该公司的核心业务铝土矿开采及铝生产近些年遭受打击.

美铝第四季净利为2.42亿美元,合每股盈利(EPS)0.21美元,上年同期为净亏损1.91亿美元,合每股亏损0.18美元.

不计入一次性特殊项目,第四季净利为6,400万美元,或每股盈利0.06美元.根据汤森路透I/B/E/S,分析师平均预期营收为56亿美元,每股盈利0.06美元.

期内营收为58.9亿美元,高于分析师预估,但较上年同期减少1.5%,因铝的平均实售价格略微下滑.

美铝在第四季削减成本12%,部分因为重组费用减少.

该公司2012年铝品实售价格大约下跌11%.(完)

(编译 王丽鑫/兰秀娟/王兴亚; 审校 程琳/白云)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。