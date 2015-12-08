美国国土安全部部长称将修改恐怖威胁警报系统

路透华盛顿12月7日（记者 Doina Chiacu） - 美国国土安全部部长约翰逊（Jeh Johnson）周一称，他将很快宣布国家警报系统的变化，该系统向公众提示恐怖主义风险。

7月田纳西州Chattanooga市发生枪击案，五名美国军人遇难，之后约翰逊提议修改美国的警报系统。

“我们需要……一个有中间级别的新系统，”约翰逊周一在一个安全论坛上称，并表示他计划在未来几天公布具体的变化。

具体、可靠的潜在威胁情报会触发国家恐怖威胁警报系统（National Terrorism Advisory System，NTAS）。2011年，NTAS取代了颜色警报系统，但约翰逊指出需要更多改变。

“我们需要一个准确告知公众我们所看到情况的系统，”约翰逊说道。

约翰逊指出，NTAS系统的警报门槛很高，政府从未使用过。他还表示，安全官员在告知公众全球恐怖主义威胁及提供指引方面需要有更好表现。

白宫发言人Josh Earnest称，已对该系统评估一段时间了，改革将旨在让国土安全部更容易与公众沟通国家安全威胁。

“不应该认为这个项目被取代，而是进行了一些重要改革，从而能更有效地利用该项目与美国公众沟通，”Earnest在新闻发布会上说道。（完）