美国国土安全部部长称将修改恐怖威胁警报系统

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿12月7日 - 美国国土安全部部长约翰逊（Jeh Johnson）周一称，他将很快宣布国家警报系统的变化，该系统向公众提示恐怖主义风险。
7月田纳西州Chattanooga市发生枪击案，五名美国军人遇难，之后约翰逊提议修改美国的警报系统。
“我们需要……一个有中间级别的新系统，”约翰逊周一在一个安全论坛上称，并表示他计划在未来几天公布具体的变化。
具体、可靠的潜在威胁情报会触发国家恐怖威胁警报系统（National Terrorism Advisory System，NTAS）。2011年，NTAS取代了颜色警报系统，但约翰逊指出需要更多改变。
“我们需要一个准确告知公众我们所看到情况的系统，”约翰逊说道。
约翰逊指出，NTAS系统的警报门槛很高，政府从未使用过。他还表示，安全官员在告知公众全球恐怖主义威胁及提供指引方面需要有更好表现。
白宫发言人Josh Earnest称，已对该系统评估一段时间了，改革将旨在让国土安全部更容易与公众沟通国家安全威胁。
“不应该认为这个项目被取代，而是进行了一些重要改革，从而能更有效地利用该项目与美国公众沟通，”Earnest在新闻发布会上说道。（完） 编译：李富强 发稿：程芳
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)