古驰等奢侈品牌因假货问题在美国起诉阿里巴巴

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透纽约5月15日 - 一批奢侈品厂商周五起诉阿里巴巴(BABA.N)，声称阿里巴巴明知故犯，允许假货商将假冒商品销往全球。
法国开云集团(PRTP.PA)旗下的古驰(Gucci)、圣罗兰(Yves Saint Laurent)和其他品牌在曼哈顿联邦法庭对阿里巴巴提起诉讼，指控其违反商标和诈骗相关法规，诉请求偿损失，并向被告发出禁令。
这些厂商的诉状指控阿里巴巴在没有经过他们允许的情况下，共谋制造、销售和运输带有他们商标的假冒商品。
阿里巴巴发言人Bob Christie在声明中称：“我们在继续与许多品牌进行合作，帮助他们保护其知识产权，在这方面我们有着良好的历史记录。遗憾的是，开云集团却选择了浪费时间精力的诉讼路线，而不是进行建设性合作的道路。我们认为这宗投诉没有依据，并将奋力抗争。”
周五的这起诉讼是开云集团在不到一年的时间内，因为销售假货商品的问题，对阿里巴巴提起的第二宗起诉。
诉讼声称，阿里巴巴及其相关实体“为假货商提供他们所需要的市场广告和其他基本服务，协助他们向美国客户售假。”
诉讼指出，譬如，中国商家出售假冒古驰包时，给批发至少2,000个包的买家的价格是每个包2-5美元，而正品古驰包的零售价是795美元。
诉讼称，阿里巴巴在明确被告知商家在出售假冒商品的情况下，还继续允许售假。
原告寻求法院颁布禁令，阻止阿里巴巴销售或协助销售假货，并请求获得损失赔偿。(完)
(编译 白云; 审校 戴素萍)
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