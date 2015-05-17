古驰等奢侈品牌因假货问题在美国起诉阿里巴巴

路透纽约5月15日 - 一批奢侈品厂商周五起诉阿里巴巴(BABA.N)，声称阿里巴巴明知故犯，允许假货商将假冒商品销往全球。

法国开云集团(PRTP.PA)旗下的古驰(Gucci)、圣罗兰(Yves Saint Laurent)和其他品牌在曼哈顿联邦法庭对阿里巴巴提起诉讼，指控其违反商标和诈骗相关法规，诉请求偿损失，并向被告发出禁令。

这些厂商的诉状指控阿里巴巴在没有经过他们允许的情况下，共谋制造、销售和运输带有他们商标的假冒商品。

阿里巴巴发言人Bob Christie在声明中称：“我们在继续与许多品牌进行合作，帮助他们保护其知识产权，在这方面我们有着良好的历史记录。遗憾的是，开云集团却选择了浪费时间精力的诉讼路线，而不是进行建设性合作的道路。我们认为这宗投诉没有依据，并将奋力抗争。”

周五的这起诉讼是开云集团在不到一年的时间内，因为销售假货商品的问题，对阿里巴巴提起的第二宗起诉。

诉讼声称，阿里巴巴及其相关实体“为假货商提供他们所需要的市场广告和其他基本服务，协助他们向美国客户售假。”

诉讼指出，譬如，中国商家出售假冒古驰包时，给批发至少2,000个包的买家的价格是每个包2-5美元，而正品古驰包的零售价是795美元。

诉讼称，阿里巴巴在明确被告知商家在出售假冒商品的情况下，还继续允许售假。

原告寻求法院颁布禁令，阻止阿里巴巴销售或协助销售假货，并请求获得损失赔偿。(完)

(编译 白云; 审校 戴素萍)

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