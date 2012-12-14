美国将淘宝从“恶名市场”名单删除

美国贸易代表办公室周四公布年度“恶名市场”名单，阿里巴巴旗下淘宝网已被删除删。该名单针对销售盗版和伪造产品的企业。美国贸易代表办公室称，淘宝网“被剔除出2012年的名单，因其在过去一年里直接或间接地与权利人合作，在清理网站内容上作出了很大努力”。路透