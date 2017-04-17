综述：美国及盟国正权衡选项 因应朝鲜导弹试射--美国家安全顾问

焦点：白宫提议出售美国一半战略石油储备 将削弱OPEC减产行动
路透新加坡5月23日 - 美国总统特朗普提议出售美国一半战略石油储备的方案周二令能源市场大呼意外，因为这与石油输出国组织(OPEC)控制供应以抬高油价的行动背道而驰。
路透华盛顿/平壤4月17日 - 美国国家安全顾问麦克马斯特(H.R. McMaster)周日表示，美国与其盟国及中国正在合作研究一系列选项，以回应朝鲜最新一次失败的导弹试射，强调他所称的国际行动共识。
麦克马斯特指出，特朗普暂时不考虑采取军事行动。
“是时候采取除军事行动之外的所有可能行动，试着和平解决此事了，”他在美国广播公司(ABC)的“This Week”节目中表示，“我们正与盟国以及中国领导阶层合作，以研究出一系列选项。”
麦克马斯特表示：“目前已有国际性的共识，包括中国领导阶层，都认为这样的情况不能再继续下去。”
路透上周引述美国官员谈话的报导表示，特朗普政府朝鲜策略的重点是加大经济制裁力度，可能包括石油禁运、航空禁飞、拦截货船以及惩罚与平壤方面有贸易往来的中资银行等。
虽然特朗普曾发表强硬措辞，回应朝鲜近期的导弹试射活动，但要应对同样困扰过前总统们的挑战，他的选项似乎有限。
多数选项可归结为四类：经济制裁、秘密行动、外交谈判和诉诸武力。
美军太平洋司令部称，朝鲜周日试射导弹，几乎一发射就爆炸。
数小时后，美国副总统彭斯抵达韩国，商讨朝鲜越来越大胆的武器项目问题。一天前，朝鲜在首都平壤举行阅兵式，纪念金日成诞辰105周年，似乎在阅兵式上展示了新的远程弹道导弹。
但一位随彭斯访问的美国外交政策顾问表示，朝鲜试射据信为中程导弹的活动不足为奇。
“这是一次失败的试射，此前还进行了另外一次失败的试射...我们无需浪费任何资源来应对。”
彭斯在驻韩美军的复活节仪式上表示，美国对韩国的承诺坚定不移。
“我对你们保证，在特朗普总统的领导下，我们的决心前所未有的强烈。我们对与韩国勇敢人民的历史盟友关系的承诺，从未如此坚定过。”
彭斯正在亚洲展开为期10天的访问，他的幕僚表示，在面对日益升高的紧张形势之际，此行象征着美国对盟友的承诺。
美国的核动力卡尔文森号航母打击群也正驶向东北亚。
特朗普曾呼吁中国采取更多行动约束朝鲜。中国已公开批评朝鲜的武器测试，并对联合国制裁表示支持。中国曾一再呼吁举行谈判来解决问题，但似乎对朝鲜越来越感到失望。
韩国已警告，若周日的导弹试射还带来进一步挑衅，将采取惩罚性行动。(完)
(编译 陈宗琦/侯雪苹/张若琪 审校 王丽鑫/王颖/白云)
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