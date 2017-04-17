综述：美国及盟国正权衡选项 因应朝鲜导弹试射--美国家安全顾问

路透华盛顿/平壤4月17日 - 美国国家安全顾问麦克马斯特(H.R. McMaster)周日表示，美国与其盟国及中国正在合作研究一系列选项，以回应朝鲜最新一次失败的导弹试射，强调他所称的国际行动共识。

麦克马斯特指出，特朗普暂时不考虑采取军事行动。

“是时候采取除军事行动之外的所有可能行动，试着和平解决此事了，”他在美国广播公司(ABC)的“This Week”节目中表示，“我们正与盟国以及中国领导阶层合作，以研究出一系列选项。”

麦克马斯特表示：“目前已有国际性的共识，包括中国领导阶层，都认为这样的情况不能再继续下去。”

路透上周引述美国官员谈话的报导表示，特朗普政府朝鲜策略的重点是加大经济制裁力度，可能包括石油禁运、航空禁飞、拦截货船以及惩罚与平壤方面有贸易往来的中资银行等。

虽然特朗普曾发表强硬措辞，回应朝鲜近期的导弹试射活动，但要应对同样困扰过前总统们的挑战，他的选项似乎有限。

多数选项可归结为四类：经济制裁、秘密行动、外交谈判和诉诸武力。

美军太平洋司令部称，朝鲜周日试射导弹，几乎一发射就爆炸。

数小时后，美国副总统彭斯抵达韩国，商讨朝鲜越来越大胆的武器项目问题。一天前，朝鲜在首都平壤举行阅兵式，纪念金日成诞辰105周年，似乎在阅兵式上展示了新的远程弹道导弹。

但一位随彭斯访问的美国外交政策顾问表示，朝鲜试射据信为中程导弹的活动不足为奇。

“这是一次失败的试射，此前还进行了另外一次失败的试射...我们无需浪费任何资源来应对。”

彭斯在驻韩美军的复活节仪式上表示，美国对韩国的承诺坚定不移。

“我对你们保证，在特朗普总统的领导下，我们的决心前所未有的强烈。我们对与韩国勇敢人民的历史盟友关系的承诺，从未如此坚定过。”

彭斯正在亚洲展开为期10天的访问，他的幕僚表示，在面对日益升高的紧张形势之际，此行象征着美国对盟友的承诺。

美国的核动力卡尔文森号航母打击群也正驶向东北亚。

特朗普曾呼吁中国采取更多行动约束朝鲜。中国已公开批评朝鲜的武器测试，并对联合国制裁表示支持。中国曾一再呼吁举行谈判来解决问题，但似乎对朝鲜越来越感到失望。

韩国已警告，若周日的导弹试射还带来进一步挑衅，将采取惩罚性行动。(完)