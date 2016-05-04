美国召集盟国防长共商如何加强打击“伊斯兰国”

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透德国斯图加特5月4日（记者 Phil Stewart） - 美国周三召集其他11国防长讨论如何加大力度打击“伊斯兰国”。该武装组织之前在伊拉克发动袭击，导致一名美国海豹突击队士兵阵亡。
美国国防部长卡特表示，尽管近期取得进展，“这场战争远未结束。”
“昨天针对伊拉克北部库尔德斯坦自由战士（Peshmerga）部队的袭击更加凸显了这个观点，一名美军不幸遇袭丧生，”卡特在德国斯图加特美军欧洲司令部总部举行的会议开始时说道。
法国、英国和德国等国的防长参加了对话会，计划举行这次会议的时间远早于美国海豹突击队士兵阵亡之时。
这是美国领导的联盟从2014年开始发动“打击和摧毁”“伊斯兰国”行动后第三名在直接战斗中丧生的美国人。
卡特称，美国领导的联盟需要寻找机会做更多努力，尽管他表示对打击行动最终将取得成功抱有信心。
“在你们的帮助下，进展会更快，”他说道。（完）编译：李富强 发稿：王凤昌
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
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