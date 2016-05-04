美国召集盟国防长共商如何加强打击“伊斯兰国”

(本文由路透中文网编译提供)

路透德国斯图加特5月4日 - 美国周三召集其他11国防长讨论如何加大力度打击“伊斯兰国”。该武装组织之前在伊拉克发动袭击，导致一名美国海豹突击队士兵阵亡。

美国国防部长卡特表示，尽管近期取得进展，“这场战争远未结束。”

“昨天针对伊拉克北部库尔德斯坦自由战士（Peshmerga）部队的袭击更加凸显了这个观点，一名美军不幸遇袭丧生，”卡特在德国斯图加特美军欧洲司令部总部举行的会议开始时说道。

法国、英国和德国等国的防长参加了对话会，计划举行这次会议的时间远早于美国海豹突击队士兵阵亡之时。

这是美国领导的联盟从2014年开始发动“打击和摧毁”“伊斯兰国”行动后第三名在直接战斗中丧生的美国人。

卡特称，美国领导的联盟需要寻找机会做更多努力，尽管他表示对打击行动最终将取得成功抱有信心。