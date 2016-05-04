美国召集盟国防长共商如何加强打击“伊斯兰国”

金属期市：期铜下跌，因特朗普讲话和英国退欧引发市场担忧
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
(本文由路透中文网编译提供)
路透德国斯图加特5月4日 - 美国周三召集其他11国防长讨论如何加大力度打击“伊斯兰国”。该武装组织之前在伊拉克发动袭击，导致一名美国海豹突击队士兵阵亡。
美国国防部长卡特表示，尽管近期取得进展，“这场战争远未结束。”
“昨天针对伊拉克北部库尔德斯坦自由战士（Peshmerga）部队的袭击更加凸显了这个观点，一名美军不幸遇袭丧生，”卡特在德国斯图加特美军欧洲司令部总部举行的会议开始时说道。
法国、英国和德国等国的防长参加了对话会，计划举行这次会议的时间远早于美国海豹突击队士兵阵亡之时。
这是美国领导的联盟从2014年开始发动“打击和摧毁”“伊斯兰国”行动后第三名在直接战斗中丧生的美国人。
卡特称，美国领导的联盟需要寻找机会做更多努力，尽管他表示对打击行动最终将取得成功抱有信心。
“在你们的帮助下，进展会更快，”他说道。（完） 编译：李富强 发稿：王凤昌
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
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