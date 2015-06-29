香港《明报》：兄弟盟友实各怀鬼胎 新冷战时期变本加厉

（6月29日社评）

美国政府可能有一份＂回应＂范本，当被外国政要质问为何自己会遭美国窃听时可以照本宣科解说。两年前德国总理默克尔被揭遭美方窃听，美国总统奥巴马的回应是＂现在不会窃听，将来也不会窃听＂；同样的回应上星期美国又说了一次，对象由默克尔变成另一盟友法国总统奥朗德。类似的情况肯定还未休止，只要国与国之间的间谍活动仍然存在，没有一国领袖能够安枕；尤其是美俄之间的冷战氛围再起，窃听变本加厉更是必然。

若不是斯诺登和＂维基解密＂等把绝密档案曝光，法德两国领袖不会知道自己的电话谈话成为美国情报机关的纪录。法德感到光火的是，两国是美国核心盟友，德国在冷战年代更长年在欧洲东线面对华约百万大军，如此付出却得到被人窃听的＂回报＂，盟友之间的所谓＂忠诚＂原来不值一哂。法国在戴高乐年代与美国关系不算和谐，其后脱离美国核子伞发展本国核力量，但总的来说是美国所言＂自由世界＂一员，可是原来连续三任总统都是美国窃听目标。窃听内幕公开后，法国反应强烈，立即传召美国驻法大使表示对窃听＂无法接受＂。

间谍行为并不为奇，各国利益不同，为了本国安全及其他政经利益，间谍行为就会出现。法国及德国勃然大怒的原因，是他们都自视为美国忠实盟友，如今忽然得知被美国窃听，自然大感不快。不过，敢问法国和德国，是否绝对没有对外国进行间谍活动？恐怕奥朗德和默克尔都不敢正面回应。惹人注目的是，正当法国向美国大兴问罪之师，法国国民议会却通过酝酿一年的《情报法》，把情报当局以反恐为名的情报蒐集做法列为合法，当中包括通过电讯及网络营运商安装监控通讯的设施。

在个人私隐及国家安全之间，如何划定合适界线，这是各国今天面临的两难。一味强调国家安全为先，国民等于生活在小说《一九八四》描写的监控时代；如果走到另一极端，国家安全有如＂无掩鸡笼＂，政权随时不保，国民生命受威胁。核心关键在于如何制衡，议会有其角色，至于司法部门的批核亦极重要，这可在很大程度上平衡安全部门的权力。不过，这些都知易行难，白纸黑字条文写得清清楚楚，行政部门一样可视而不见，这时，防止官方肆无忌惮地滥行监听监视平民，就得靠大众媒体的监察。

美国接二连三的窃听盟友事件，折射出国际政治现实﹕只有永远的利益，没有永远的朋友；没有统一的战略利益，只有暂时的共同甜头。法国与德国二战之后一直是美国从意识形态到经济范畴的盟友，但三国之间的战略目标各异，例如法国是西欧当中第一个与中华人民共和国建立全面外交关系的国家，当时西德及美国则与台湾有邦交。这是时任法国总统戴高乐的独立外交方针，不受美国冷战围堵战略左右。一个独立的国家，自有自主的外交及军事思考，毋须受到外国牵引，只是以西方世界盟主自居的美国，当然并不希望见到盟友＂自把自为＂，妨碍美国伸张利益。

事实上，随着美俄关系近年因乌克兰危机明显恶化，美国势将更加紧盯俄国外交人员和间谍在欧洲大陆的活动，也将更加留意法德等国政府的动静和盘算。虽然在制裁俄罗斯的问题上，欧洲方面一直都与美国站在同一阵线，但德法两国政界都有不少声音，认为应顾全与俄国的关系，避免弄得太僵。为了准确掌握俄国以及法德两国的最新动向，美国必将加强在欧陆的情报工作，例如增派间谍特务，以及加强通讯监控。大国之间没有硝烟的刺探机密窃听监控较量，难免愈演愈烈，到底民众私隐会否因此成为牺牲品，无疑值得关注。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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