阿拉木图锲而不舍 对阵北京申办冬奥

7月30日周四，阿拉木图冬奥会副主席安德烈·克留科夫在发布会上含蓄的重申了竞争对手北京在举办2022年冬奥会上的重要制约-缺乏雪源。相比之下，阿拉木图拥有真正的大自然，高山和雪，是一个拥有真正冬季运动文化的城市。同时他也说明本次赛事在城市发展战略中的重要地位，“阿拉木图将成为未来申办城市的模板，并证明发展中国家有能力举办国际大型赛事”。路透