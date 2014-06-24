美国阿拉斯加附近深海发生8级强震 当局发布海啸预警

法国周日进行总统大选首轮投票 马克龙和勒庞有望进入最终对决
路透巴黎4月23日 - 法国周日举行总统大选首轮投票，这次竞争激烈的选举对欧洲的未来至关重要，亦因将检验选民对现有政治建制的不满程度而备受关注。
路透阿拉斯加朱诺6月23日 - 美国地质调查局(USGS)和国家海啸警报中心称，阿拉斯加阿留申群岛附近海底以下发生8.0级地震，在很远地区都能感受到摇晃，并引发海啸预警。
据媒体报导，由于海啸预警，埃达克镇的大约150名居民已经撤离到地势更高的地区。目前还不清楚地震是否造成伤亡或破坏。
阿拉斯加地震中心的主管Mike West表示，震源很深而且震级很大，震后一个小时内发生了很多次余震，在未来24小时内全球各地的地震检波器都可以检测到地震产生的晃动。
USGS称，地震在接近2100 GMT时发生，距离阿拉斯加的小锡特金岛东南部大约14英里(23公里)，震源深度约为71英里(114公里)。(完)
(编译 李春喜 审校 于春红)
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路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透巴黎4月21日 - Elabe周五公布的民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。