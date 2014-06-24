美国阿拉斯加附近深海发生8级强震 当局发布海啸预警

路透阿拉斯加朱诺6月23日 - 美国地质调查局(USGS)和国家海啸警报中心称，阿拉斯加阿留申群岛附近海底以下发生8.0级地震，在很远地区都能感受到摇晃，并引发海啸预警。

据媒体报导，由于海啸预警，埃达克镇的大约150名居民已经撤离到地势更高的地区。目前还不清楚地震是否造成伤亡或破坏。

阿拉斯加地震中心的主管Mike West表示，震源很深而且震级很大，震后一个小时内发生了很多次余震，在未来24小时内全球各地的地震检波器都可以检测到地震产生的晃动。

USGS称，地震在接近2100 GMT时发生，距离阿拉斯加的小锡特金岛东南部大约14英里(23公里)，震源深度约为71英里(114公里)。(完)

(编译 李春喜 审校 于春红)

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