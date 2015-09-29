美国铝业将一分为二 铝供应过剩严重冲击传统业务

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透芝加哥9月28日 - 美国铝业(AA.N)周一表示将把公司一分为二，将增速更快的飞机和汽车零部件业务与传统的炼铝业务分割开来，因股东希望在大宗商品市场普遍下行的情况下获得更高回报。
美铝股价周一收高5.7%，报9.59美元，对美铝更加侧重扩大飞机和汽车等业务的产品，分析师们普遍表示欢迎。
美铝是当天标普500指数下录得最大百分比涨幅的成分股，但美国股市主要股指周一普遍收跌。
全球铝供应过剩对铝价构成抑制，这令美铝股价承压，该公司市值今年降至约120亿美元。
“这个问题已经困扰美铝好几十年了：不管他们如何努力地改善产品线，他们的股价都是基于金属价格波动的，”Bradford Research的分析师Charles Bradford说。
无独有偶，矿业及贸易集团嘉能可的境遇与美铝类似。嘉能可(GLEN.L)周一股价暴跌近30%，收于纪录低点，因市场担心该公司在削减债务负担以抵挡全球金属价格持续下滑的冲击方面，做得还不够。
美铝的传统业务将为公司保留美国铝业的名号。分家后的新公司名字尚未确定。
公司分拆预计将在明年下半年完成。
美铝没有说明分拆公司的成本细节，据悉将对股东免税。美铝希望“增值”业务将获得投资级的债信评级，传统业务能获得“强劲的非投资级”评级。(完)
(编译 白云; 审校 孙茉莉)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。