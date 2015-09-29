美国铝业将一分为二 铝供应过剩严重冲击传统业务

路透芝加哥9月28日 - 美国铝业(AA.N)周一表示将把公司一分为二，将增速更快的飞机和汽车零部件业务与传统的炼铝业务分割开来，因股东希望在大宗商品市场普遍下行的情况下获得更高回报。

美铝股价周一收高5.7%，报9.59美元，对美铝更加侧重扩大飞机和汽车等业务的产品，分析师们普遍表示欢迎。

美铝是当天标普500指数下录得最大百分比涨幅的成分股，但美国股市主要股指周一普遍收跌。

全球铝供应过剩对铝价构成抑制，这令美铝股价承压，该公司市值今年降至约120亿美元。

“这个问题已经困扰美铝好几十年了：不管他们如何努力地改善产品线，他们的股价都是基于金属价格波动的，”Bradford Research的分析师Charles Bradford说。

无独有偶，矿业及贸易集团嘉能可的境遇与美铝类似。嘉能可(GLEN.L)周一股价暴跌近30%，收于纪录低点，因市场担心该公司在削减债务负担以抵挡全球金属价格持续下滑的冲击方面，做得还不够。

美铝的传统业务将为公司保留美国铝业的名号。分家后的新公司名字尚未确定。

公司分拆预计将在明年下半年完成。

美铝没有说明分拆公司的成本细节，据悉将对股东免税。美铝希望“增值”业务将获得投资级的债信评级，传统业务能获得“强劲的非投资级”评级。(完)