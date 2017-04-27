美国对进口铝展开调查 以确定是否危及国家安全

路透华盛顿4月26日 - 美国商务部周三启动调查，以确定来自中国和其他国家的大量进口铝是否危及美国国家安全。该调查可能导致当局出台针对铝进口的大范围限制措施。

美国商务部长罗斯指出，上述调查与上周宣布针对进口钢材的调查类似，都是依照1962年一项国家安全法的第232条款展开。

罗斯对记者表示，不公平的进口贸易令美国铝行业承受极大的竞争压力，并在近几年导致多家国内炼铝商倒闭或停产，从而促成了该调查。

这是美国为遏制铝进口不断增长而采取的最新行动。有人指称中国企业以低于成本的价格在美国市场倾销铝箔产品，并获得不公平的补贴，美国商务部正就此展开调查。

罗斯表示，启动调查的理由之一是，美国战斗机的生产需要高纯度铝，而目前仅有Century Aluminum(CENX.O)一家企业生产这种铝产品。(完)