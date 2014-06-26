美国驻华大使称中国网络窃密威胁美国安全

路透北京6月25日（记者 Michael Martina） - 美国驻华大使博卡斯上任后首次公开发表重要演讲，称中国方面通过网络窃取商业机密的行为对美国国家安全构成威胁，并表示美国将继续对华施压。

博卡斯周三在中美商会午餐会上称，这属于犯罪行为，有悖中国对世界贸易组织的承诺。

“中国的国家行为体通过网络窃取商业机密，对我们的经济和国家安全构成重大威胁，”博卡斯说道。

“我们不会对真实世界的犯罪坐视不理。那么，为什么对于网络空间发生的犯罪，我们就该坐视不理呢？我们将继续通过外交和法律手段明确表态：这样的行为必须停止。”

与以往美国驻华大使一样，博卡斯将促进两国商业和经济联系作为其首要任务。

他表示，美中双边投资协定对中国投资机制的影响，堪比当年中国加入世界贸易组织。

两国投资协定谈判2008年启动，将是7月在北京举行的中美战略与经济对话的焦点，美国国务卿克里和财政部长雅各布·卢都将参加该对话。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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