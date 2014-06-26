美国驻华大使称中国网络窃密威胁美国安全

特朗普亲自巩固党内支持修订版医改案 美国众议院周四将进行表决
路透华盛顿5月3日 - 美国共和党人推翻奥巴马医改法案的混乱局面可能取得突破。三名温和派议员周三在白宫与特朗普进行会议后称可能通过一项修正议案。但医改前路仍困难重重。
路透北京6月25日（记者 Michael Martina） - 美国驻华大使博卡斯上任后首次公开发表重要演讲，称中国方面通过网络窃取商业机密的行为对美国国家安全构成威胁，并表示美国将继续对华施压。
博卡斯周三在中美商会午餐会上称，这属于犯罪行为，有悖中国对世界贸易组织的承诺。
“中国的国家行为体通过网络窃取商业机密，对我们的经济和国家安全构成重大威胁，”博卡斯说道。
“我们不会对真实世界的犯罪坐视不理。那么，为什么对于网络空间发生的犯罪，我们就该坐视不理呢？我们将继续通过外交和法律手段明确表态：这样的行为必须停止。”
与以往美国驻华大使一样，博卡斯将促进两国商业和经济联系作为其首要任务。
他表示，美中双边投资协定对中国投资机制的影响，堪比当年中国加入世界贸易组织。
两国投资协定谈判2008年启动，将是7月在北京举行的中美战略与经济对话的焦点，美国国务卿克里和财政部长雅各布·卢都将参加该对话。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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