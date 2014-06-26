美国驻华大使称中国网络窃密威胁美国安全

金属期市：铅价触及近两周最高，因库存降至逾一年最低
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京6月25日（记者 Michael Martina） - 美国驻华大使博卡斯上任后首次公开发表重要演讲，称中国方面通过网络窃取商业机密的行为对美国国家安全构成威胁，并表示美国将继续对华施压。
博卡斯周三在中美商会午餐会上称，这属于犯罪行为，有悖中国对世界贸易组织的承诺。
“中国的国家行为体通过网络窃取商业机密，对我们的经济和国家安全构成重大威胁，”博卡斯说道。
“我们不会对真实世界的犯罪坐视不理。那么，为什么对于网络空间发生的犯罪，我们就该坐视不理呢？我们将继续通过外交和法律手段明确表态：这样的行为必须停止。”
与以往美国驻华大使一样，博卡斯将促进两国商业和经济联系作为其首要任务。
他表示，美中双边投资协定对中国投资机制的影响，堪比当年中国加入世界贸易组织。
两国投资协定谈判2008年启动，将是7月在北京举行的中美战略与经济对话的焦点，美国国务卿克里和财政部长雅各布·卢都将参加该对话。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
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路透4月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 18 263.7 3 * 6月 235.4 68 234.5 19 * 7月 226 153 226.7 22 * 8月 222.1 396 222.5 59 * 9月 219.1 2,801 219 487 * 10月 217.3 5,317 216.6 911 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G