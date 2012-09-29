美情报机构：驻利比亚大使遇害事件“有预谋有组织”

美国国家情报总监克拉珀(James Clapper)办公室周五发布公开声明，称9月11日美国驻利比亚班加西外交机构遇袭事件是一起“有预谋、有组织的恐怖袭击”。美国政府机构称，一些参与袭击的武装分子和基地组织关联团体或同情基地组织的团体有关。