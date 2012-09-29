美情报机构：驻利比亚大使遇害事件“有预谋有组织”

路透华盛顿9月28日电---美国国家情报总监克拉珀（James Clapper）办公室周五发布公开声明，称9月11日美国驻利比亚班加西外交机构遇袭事件，是一起“有预谋、有组织的恐怖袭击”。

美国驻班加西外交机构9月11日遭到袭击，包括美国驻利比亚大使史蒂文斯（Christopher Stevens）在内的四名美国人遇害。

克拉珀办公室发言人特纳（Shawn Turner）称，袭击事件发生之初，美国情报机构的观点是：在一部涉嫌亵渎伊斯兰教先知穆罕默德的电影短片引发美国驻埃及使馆前的示威活动後，班加西自然而然发生了袭击事件。

但特纳称，随着美国情报机构了解关於此次袭击的进一步信息，对起初的评估作了修正，认为这是一起极端主义分子有预谋、有组织的恐怖袭击。

他表示，仍不清楚究竟是谁或哪个特定组织策划了此次袭击。但美国政府机构称，一些参与袭击的武装分子和基地组织（al-Qaeda）关联团体或同情基地组织的团体有关。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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