调查显示愤怒的美国选民支持特朗普和桑德斯

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Ginger Gibson/Chris Kahn

路透爱荷华城/纽约1月30日 - 2016年美国大选正在发展为愤怒选民之年，不高兴的美国人将亿万富豪特朗普和自我标榜为社会主义者的桑德斯推到了风口浪尖。

美国大选将于11月举行，约73%可能参加大选投票的选民称，他们认为美国正行进在错误的道路上。路透/益普索调查显示，这些不满的人是共和党参选者特朗普和民主党参选者桑德斯的主要支持者，占支持者的比例分别为87%和54%。

几个月前，这两位竞选者还被视为远不能对知名的杰布·布什和希拉里·克林顿构成威胁，但随着选战开始他们的支持率已经飙升。2月1日民主党和共和党总统提名初选将在爱荷华州拉开帷幕。他们可能在爱荷华州表现不错，即使失利，他们激发出的热情已经颠覆了竞选，甚至可能颠覆美国政治。

那么这些愤怒的美国人有什么特征呢？这些人一般是教育程度较低和较穷的白人。他们不太可能支持已参与过政治的参选人。他们非常不信任已在公众视野活跃超过20年的希拉里，这与党派无关。

调查显示，这些人有分歧的地方在于对美国问题根源的看法不同，支持桑德斯的人提到收入不平等和医保是最大的问题，而支持特朗普的人认为问题出在移民和外国恐怖分子上。

政治分析人士们很快声称经济是愤怒的选民支持特朗普和桑德斯的根源。衰退过后，中产阶级仍面临工资停滞和就业市场疲软的困扰。但对民调和选民采访进行仔细研究后发现，选民们的担忧远不止经济指标。(完)