美国反补贴税低於预期 中国太阳能设备制造商股价急升

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
路透3月20日电---在美国股市挂牌交易的中国太阳能设备制造商股价周二下午急升,此前消息称,美国对从中国进口的太阳能电池板的初步反补贴税仅为2.90-4.73%.
在美国上市的天合光能(Trina Solar) TSL.N 股价劲升8.4%,英利绿色能源控股 YGE.N 急升8.7%,尚德电力(Suntech Power) STP.N 上扬4.8%.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
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路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
路透苏黎世3月2日 - 瑞士信贷对全球最富有人士的放款增加，将有助于其对财富管理的大举押注得到回报。