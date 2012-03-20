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国际财经 | 2012年 3月 21日 星期三 06:53 BJT

美国反补贴税低於预期 中国太阳能设备制造商股价急升

路透3月20日电---在美国股市挂牌交易的中国太阳能设备制造商股价周二下午急升,此前消息称,美国对从中国进口的太阳能电池板的初步反补贴税仅为2.90-4.73%.

在美国上市的天合光能(Trina Solar) TSL.N 股价劲升8.4%,英利绿色能源控股 YGE.N 急升8.7%,尚德电力(Suntech Power) STP.N 上扬4.8%.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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