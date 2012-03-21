美国初步对中国光伏面板徵收不到5%的惩罚性关税

* 初步判定中国的补贴低於原先预想

* 美国将会在5月发布反倾销税的首道裁决

* 美国2011年进口光伏电池及面板金额达28亿美元

路透华盛顿3月20日电---美国周二初步判定对从中国进口的光伏(太阳能)面板课徵不到5%的惩罚性关税,使其国内制造商遭受到一大打击,同时让中国竞争对手的股价扶摇直上.

美国光伏制造联盟(Coalition for American Solar Manufacturing)一直抱怨中国庞大补贴造成他们无法生存,对於这个初判的税率强颜以对.

该联盟表示,其相信美国商务部将会在未来数月的後续调查中发现更多补贴及不公平的订价行动,而这可能使得最後的税率提高.

"今日的声明确认了美国制造商知悉已久的事实:中国制造商收到不公平且违反世界贸易组织(WTO)规定的补贴."Helios Solar Works执行长Steve Ostrenga表示.

"我们感谢商务部努力将这些补贴公诸于世,且我们希望能解决中国在光伏产业中所有不公平的贸易行为."

根据产业估算,美国2011年从中国进口总值28亿美元的光伏电池及面板,较2010年的约12亿美元激增.

商务部将会在5月宣布初步的反倾销税,以解决有关中国制造商以不公平低价向美国出售光伏面板的议题.

中国制造商及反对这项税赋的美国业者表示,初步裁定显示中国政府大量提供光伏产业补贴的说法并不真切.

"我们感到高兴,且很大程度上感到无辜."英利绿色能源(YGE.N)的美国事业总经理Robert Pertina表示."我认为这是个正面的结果,而且我认为这是中国制造商并未获得大量补贴的关键论点."

本案正反双方的产业高阶人士表示,商务部认定中国光伏电池及面板制造商所接获的中国政府补贴介於产品价值的2.90%-4.73%.

分析师原先预期初步的反补贴税率介於20-30%.

产业高阶人士表示,商务部判定全球最大光伏面板生产商无锡尚德STP.N的初步反补贴税率为2.90%,而天合光能(TSL.N)的初步反补贴税率则为4.73%.其他中国光伏面板制造商及出口商的初步反补贴税率为3.59%.

无锡尚德盘初股价下跌,但上述消息出炉後随之大涨16%,天合光能股价冲高10%,而英利绿色能源则是飙涨14%.(完)

--编译 张明钧;审校 张荻

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