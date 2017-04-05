美国反垄断机构有条件批准中国化工收购瑞士先正达

路透华盛顿4月4日 - 美国联邦贸易委员会周二称，美国反垄断机构已批准中国化工集团在剥离三种产品的条件下收购瑞士先正达(Syngenta)(SYNN.S)。

这宗规模达430亿美元的交易于2016年2月份宣布。中方希望采用先正达一流的化学产品和专利保护种籽来提高本国的农业产出。

为了获得美国反垄断机构的批准，两家公司同意剥离中国化工集团三种非专利农药生产：除草剂百草枯、杀虫剂阿维菌素、以及杀菌剂百菌清。

先正达拥有这三种产品的品牌版本，中国化工的附属公司ADAMA向美国农户出售普通版本。中国化工已同意将这块业务出售给加州企业AMVAC。

“先正达将继续向美国农户提供高质量和多样的产品与解决方案，”先正达发言人Paul Minehart在声明中说。

先正达以Acuron、Axial、Beacon和Callisto等商标名称在90多个国家销售产品。该公司还销售谷物、玉米、稻米、大豆和蔬菜等种籽。

Minehart说，先正达与中国化工的交易已获得16个司法管辖区的批准，正在等待中国、欧洲、印度和墨西哥的批准。欧洲反垄断机构表示，将在本月就是否批准该交易做出决定。(完)