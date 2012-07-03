美国推出可提供空气质量的应用程序

路透多伦多7月2日电(记者 Natasha Baker)---担心呼吸到被污染的空气？一种新的应用软件可以给用户提供所在地区的空气质量状况，让他们知道什麽时候或许最好呆在室内。

由美国肺部协会(American Lung Association)推出的这款名为“空气质量”(State of the Air)的免费软件可以实时更新大气中的臭氧和微粒污染水平信息。这两种物质是美国最普遍也是最危险的空气污染物。

美国肺部协会通讯和市场营销前副总裁Carrie Martin Munk表示：“有超过1.27亿人生活在美国臭氧和微粒污染水平极度危险的地区。这两种主要污染物也是我们在新的智能手机应用中所解决的。”

“我们真得希望能为个人提供有助於其更健康生活的工具。”

应用中的空气质量数据由美国环保局(EPA,Environmental Protection Agency)提供，内容包括目前污染水平以及当天晚些时候及随後几天的空气质量预报。

除了提供污染物水平，该应用程序还能基於空气质量指数(AQI)发出警报。AQI是一种衡量空气清洁度的数值。基於AQI，该应用还可以就是否需要减少户外活动给出建议，尤其是对高风险人群而言。

Munk说：“这对那些孩子患有哮喘的母亲尤其有价值，这可以让她们知道，放学後何时踢球会遇到什麽样的空气，并为更健康的生活作出决定。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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