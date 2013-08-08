美国上诉法院将苹果控告摩托罗拉侵犯专利案发回重审

瑞萨电子渴望并购 可能发股筹集所需资金--CEO吴文精
路透东京4月10日 - 日本汽车芯片生产商瑞萨电子社长兼CEO吴文精周一称，在行业并购大潮中，该公司急于进行更多收购，而且将来可能需要配发股票来筹集收购资金。
路透8月7日 - 一美国上诉法院裁定，有关谷歌(GOOG.O)旗下摩托罗拉移动侵犯两项与iPhone有关的专利一案，苹果(AAPL.O)应该可以在美国国际贸易委员会(ITC)更新其论据。
位于华盛顿特区的美国联邦巡回上诉法院认定，ITC判定苹果一专利失效、且认定摩托罗拉并未侵犯另一专利的做法有误。法院将此案发回ITC，依据不同的法律准则来对这些问题做进一步的分析。
一名苹果的发言人不愿置评。谷歌旗下的摩托罗拉发布声明指出，这项裁定为ITC判定苹果其他指控无效铺路。
该公司称，“在此同时，我们将会致力于推出众人喜爱的新款优异手机。”
苹果不断地在全球各地对那些运用谷歌Android作业系统的手机制造商发起诉讼。
苹果在2010年10月在ITC对摩托罗拉提告，指控的内容包含触控屏幕技术相关专利。而在这此诉讼展开不久之后，谷歌以125亿美元收购摩托罗拉移动。(完)
(编译 张明钧; 审校 杜明霞)
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