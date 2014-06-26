苹果推出iPod touch 5 装备iSight摄像头

百度宣布开放自动驾驶平台Apollo
百度7月将率先开放封闭场地的自动驾驶能力；年底输出在城市简单路况下的自动驾驶能力；并在2020年前逐步开放至高速公路和普通城市道路上的全自动驾驶。
路透6月26日 - 苹果公司(AAPL.O)宣布，在其 iPod touch 5产品上引入摄像头。同时宣布iPod touch系列产品起价199美元。
其16G版售价199美元，32G版售价249美元，64G版售价299美元。
苹果称16G版的ipod touch将装备500百万像素iSight摄像头。
苹果股价周四盘初下跌0.3%(完)
(编译 王洋; 审校 田建华)
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百度7月将率先开放封闭场地的自动驾驶能力；年底输出在城市简单路况下的自动驾驶能力；并在2020年前逐步开放至高速公路和普通城市道路上的全自动驾驶。
路透首尔4月13日 - 韩国三星电子移动业务主管高东真周四表示，盖乐世S8旗舰智能手机的预定情况好于前一代产品S7，暗指有不少消费者并未受到去年盖乐世Note7产品起火事件的困扰。
路透东京4月12日 - 日本丰田汽车称，将在今年晚些时候对康复机器人进行商业化，届时其机器人行走辅助系统将可供出租；丰田将借此加入本田汽车 营销面向日本老年人口的行动设备的行列。