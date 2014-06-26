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科技电子 | 2014年 6月 27日 星期五 07:34 BJT

苹果推出iPod touch 5 装备iSight摄像头

路透6月26日 - 苹果公司(AAPL.O)宣布，在其 iPod touch 5产品上引入摄像头。同时宣布iPod touch系列产品起价199美元。

其16G版售价199美元，32G版售价249美元，64G版售价299美元。

苹果称16G版的ipod touch将装备500百万像素iSight摄像头。

苹果股价周四盘初下跌0.3%(完)

(编译 王洋; 审校 田建华)

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