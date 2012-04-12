苹果及多家出版商被控操控电子书价

1月19日，在纽约召开的电子书服务推介会后，一名女性手持iPAD展示iTunes应用。 REUTERS/Shannon Stapleton

路透华盛顿/旧金山4月11日电---针对美国政府控告苹果(AAPL.O)及多家出版商联手操控电子书价格,苹果、出版商Penguin及Macmillan决定抗告,但其他三家出版商同意进行和解,和解目的为降低电子书价格.

美国司法部指控,在苹果2010年初推出iPad,企图打破亚马逊低价策略主导电子书市场局面时,苹果与五家出版商恶意共谋抬高电子书价格.

司法部与其中三家出版商达成和解後,亚马逊(AMZN.O)与邦诺(Barnes & Noble)(BKS.N)将可恢复书籍折价,并且中止与苹果的"最惠国"合约.

亚马逊针对和解协议回应时表示,公司计划调降与旗下Kindle阅读器相关的书籍价格.

同意和解的出版商包括新闻集团(NWSA.O)的HarperCollins Publishers Inc、哥伦比亚广播公司(CBS)(CBS.N)旗下部门Simon & Schuster Inc、及Lagardere SCA(LAGA.PA)的Hachette Book Group.

Hachette与HarperCollins也与美国数州达成和解,同意支付5,100万美元,赔偿先前购买电子书的消费者.

Forrester Research的媒体分析师James McQuivey指出,即使没有司法部的和解协议,电子书价格原本就势必会下跌,因为出版商已在尝试以大幅折价刺激销售.

"基本上这会加速市场回归到亚马逊原已建立的低於10美元标准行情,"McQuivey称.

**MACMILLAN态度强硬**

美国司法部长霍尔德在记者会上表示,苹果和出版商的高层协力消除电子书商家间的竞争.

"我们相信这宗共谋的结果是消费者在一些畅销书上多花了数以百万计的美元,"他说.

苹果拒绝置评.熟悉此事的人士表示,苹果并未参与和解磋商.

Macmillan首席执行官John Sargent周三向出版业发出一封强硬的信函,表示该公司未有不法之举,也没有共谋.

他表示,Macmillan与司法部协商数月,但和解条款"过重".他也指出,该公司认为和解条款将恢复亚马逊过去所拥有的垄断地位.

Pearson Plc旗下的(PSON.L)的Penguin Group则未能联系到.(完)

--编译/审校 蔡美珍/沈以文/张涛

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