苹果季报优于预期且宣布股份回购和拆股计划

路透旧金山4月23日 -苹果(AAPL.O)批准一项到2015年底再回购300亿美元股票的计划，并以7：1的罕见比例拆股，因应投资者要求分享更多现金的呼声，同时增强对个人投资者的吸引力。

该公司还同意将季度派息提高约8%至每股3.29美元。

美国投资大亨伊坎(Carl Icahn)周三在推特上发布了同意苹果这些计划的消息。他一直在敦促苹果扩大股票回购规模。

该公司股价在盘后交易中跳涨7%至561.51美元。自年初以来，苹果股价一直维持在500-550美元之间。

苹果周三还公布3月止当季iPhone销量达到4,370万部，远超过华尔街原来预期的约3,800万部。这推动其营收上升4.6%至456亿美元，创没有假期季度的纪录高位，且超过华尔街预期的约435亿美元。

然而，苹果是否能够再次推出革命性的新产品，依然是投资者和硅谷高管心中的主要疑问。智能手机市场趋于成熟，三星电子(005930.KS)和谷歌(GOOG.O)等竞争对手正在吞噬苹果在移动设备市场上的份额。

许多人希望下一代iPhone将及时提振苹果获利，消息人士称新款iPhone的显示屏更大，并且配备新的显示技术。苹果通常在9月推出核心产品的最新版本。

鉴于苹果执行长库克(Tim Cook)曾谈及2014年“新产品种类”，外界持续猜测该公司将推出智能手表或其他产品来引领可穿戴设备领域。

目前，苹果在中国及其他新兴市场上的动能已经成为投资圈热议的话题。周三，公司财务总监LucaMaestri告诉路透，iPhone销量猛增的地区“非常普遍”，但特别列出大中华区和日本，其与NTTDocomo和中国移动成为运营合作伙伴使得这两个市场获得提振。

包括香港和台湾在内的大中华区当季整体营收攀升13%至92.9亿美元，日本市场营收增长26%至39.6亿美元。(完)

(编译 李爽/王兴亚；审校 张荻)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。