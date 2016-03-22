美国最高法院同意复审三星与苹果的专利权诉讼

路透3月21日 - 美国最高法院周一介入苹果(AAPL.O)和三星(005930.KS)全球两大智能手机巨头之间的专利权之争，同意受理三星的上诉。三星认为对抄袭iPhone专利设计的惩罚过重。

三星电子在12月同意就专利侵权向苹果支付逾5.48亿美元赔偿金。其中，对于侵犯iPhone圆角外观、边框及界面的设计专利做出的3.99亿美元罚款，三星希望能够降低这项罚款。

三星发言人在声明中称，法院复审“能引导大家对支持创新和奖励创新的专利法做出合理解读”。

苹果代表拒绝置评。(完)