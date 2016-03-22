美国最高法院同意复审三星与苹果的专利权诉讼

摩根大通遭劳工部指控薪资性别歧视
路透1月18日 - 美国政府周三对摩根大通(JP Morgan Chase) 提出诉讼，指称该银行涉及对女性的支薪歧视。
路透3月21日 - 美国最高法院周一介入苹果(AAPL.O)和三星(005930.KS)全球两大智能手机巨头之间的专利权之争，同意受理三星的上诉。三星认为对抄袭iPhone专利设计的惩罚过重。
三星电子在12月同意就专利侵权向苹果支付逾5.48亿美元赔偿金。其中，对于侵犯iPhone圆角外观、边框及界面的设计专利做出的3.99亿美元罚款，三星希望能够降低这项罚款。
三星发言人在声明中称，法院复审“能引导大家对支持创新和奖励创新的专利法做出合理解读”。
苹果代表拒绝置评。(完)
(编译 李爽 审校 白云)
路透1月18日 - 美国政府周三对摩根大通(JP Morgan Chase) 提出诉讼，指称该银行涉及对女性的支薪歧视。
路透伦敦1月19日 - 周四公布的调查显示，监管打击并未能阻止并购交易消息在正式公布前泄露，表明未经授权披露信息所带来的潜在好处大于风险。
路透东京1月19日 - 东芝股价周四早盘大跌，之前有媒体报道，该公司美国核业务将公布逾5,000亿日圆(43.6亿美元)亏损。