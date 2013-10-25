伊坎敦促苹果回购股票遭抨击

LG电子预估第一季营业利润跳升82% 料创下近八年最佳业绩
路透首尔4月7日 - 韩国LG电子(LG Electronics)周五表示，预计公司第一季营业利润将大增82%至近八年以来最高，从而轻松超过市场预估值，这得益于家用电器和电视业务的销售强劲。
路透10月24日 - 太平洋投资管理公司(PIMCO)投资长葛罗斯周四告诫投资大亨伊坎不要再干涉苹果(AAPL.O)的事务，此前伊坎再度敦促苹果回购1,500亿美元公司股票。
周四公开的伊坎写给苹果执行长库克(Tim Cook)的信中披露，自9月他与库克私下聚餐后，他已将苹果股票增持约22%，至逾470万股，凸显他认为苹果股价被低估。
伊坎周四稍晚对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示，如果苹果拒绝他的建议，他考虑对苹果发起代理权之争。他建议苹果以每股525美元的价格回购股票。
他补充称，目前他个人并不希望在苹果董事会中谋得一个席位。
在周四常规交易时段，苹果股价涨1.32%，收报531.91美元。
伊坎自8月以来数次公开或私下向库克要求苹果回购公司股票，这导致葛罗斯在Twitter发出刻薄的评论，他称“伊坎不应再干涉苹果的事，而应像盖茨一样多花一些时间独处。”
伊坎对CNBC称，葛罗斯有权表达自己的意见。
苹果拒绝发表评论。(完)
(编译 于春红; 审校 张荻)
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