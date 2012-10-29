数家券商下调苹果目标股价

路透10月26日电---至少有三家券商将苹果(AAPL.O)目标股价下调多达50美元,此前该公司预计当季毛利润率下降,令分析师感到意外.

苹果周五收低0.9%,报604美元.

苹果预计,2013会计年度第一季营收为520亿美元.据汤森路透I/B/E/S,分析师平均预估为550亿美元.该公司预计利润率为36%,远低於分析师预期的43%.

分析师关注利润率的下降,而不太在意第四季iPad销售下滑的影响,因用户等待iPad mini发售.分析师预计iPad销售下降的情况不会持续.

Evercore Partners分析师Rob Cihra和Edison Yu在一份研究报告中称,即便假设苹果是在故意压低预期,但其预测的毛利润率下降,仍然显得不同寻常.Evercore将苹果目标价从800美元调降至775美元.

野村证券称,预计苹果当季生产成本将上涨,此前该公司一口气重新设计了很多产品.

野村分析师在一份报告中称,"iPhone 5、iPod Touch、iPod nano、iPad mini和iMac外型都有改变,我们对供应链的调查表明,这些新特征有很多生产起来非常复杂,可能导致生产效率下降."野村将苹果目标价从710美元下调至660美元.

苹果表示,预计当季80%营收将来自新产品,但没有提高产品价格来抵消成本上升和维持利润率.

但分析师预计,毛利润率将在明年6月前反弹,因数量上升削减生产和元件成本.

苹果执行长库克(Tim Cook)在电话会议上对分析师表示,iPhone 5有大量未交货订单,但该公司已大致解决了供应链上的节点.

"我们认为市场对苹果iPhone 5的初步需求持续看涨,预计12月季度销量将大增,我们仍然预计该季iPhone出货量是4,900万部,"Evercore称.

尽管第四季iPad的1,400万台销量低於预估,但分析师称,他们预计10-12月季度和2013年销量将增长.

Evercore预计,苹果2012年iPad出货量将为6,700万台,明年为9,700万台,相当於2013年传统个人电脑市场预计销售规模的27%左右.(完)

--编译 王翔琼/于春红;审校 李春喜/李婷仪/程琳

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