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路透中文国际短讯 | 2012年 10月 12日 星期五 10:15 BJT

美法院撤销三星Nexus智能手机禁售令

美国联邦巡回上诉法院周四撤销了针对三星电子Galaxy Nexus智能手机的审前禁售令，这给正与谷歌移动软件竞争的苹果带来冲击。预计该裁决不会对智能手机市场产生巨大影响，因为Nexus已经属三星产品系列中旧款。路透

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