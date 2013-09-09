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中国财经 | 2013年 9月 9日 星期一 09:16 BJT

美国批准双汇国际收购史密斯菲尔德

路透9月6日 - 美国外资审议委员会(CFIUS)批准中国双汇国际收购史密斯菲尔德（Smithfield Foods）SFD.N。

双汇国际5月时出价47亿美元收购全球最大的猪肉生产商史密斯菲尔德，这是中国企业对美国公司史上规模最大的收购案。

该案曾引发美国政界人士对食品安全和其他问题的疑虑。

史密斯菲尔德股东定于9月24日特别会议上就该案进行投票。(完)

(编译 李爽 审校 张涛)

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