美国批准双汇国际收购史密斯菲尔德

金隅、隆基泰和等河北概念股盘中大涨 中国此前宣布设新特区（更新版）
路透香港4月3日 - 金隅股份、隆基泰和智慧能源等河北概念股周一早盘盘中股价大涨，因中国此前宣布设立河北雄安新区，成为继深圳、上海浦东新区之后的新特区。
路透9月6日 - 美国外资审议委员会(CFIUS)批准中国双汇国际收购史密斯菲尔德（Smithfield Foods）SFD.N。
双汇国际5月时出价47亿美元收购全球最大的猪肉生产商史密斯菲尔德，这是中国企业对美国公司史上规模最大的收购案。
该案曾引发美国政界人士对食品安全和其他问题的疑虑。
史密斯菲尔德股东定于9月24日特别会议上就该案进行投票。(完)
(编译 李爽 审校 张涛)
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