综述：美国4月CPI创十个月最大增幅

* 一周初请失业金人数触及七年低位

* 消费者物价增幅为十个月最大

* 核心通胀数据显示上升迹象

* 工业产出录得2012年8月以来最大降幅

路透华盛顿5月15日 - 美国上周初请失业金人数触及七年低位，4月消费者物价也创十个月来最大增幅，表明美国经济愈发好转。

5月纽约联储制造业活动以近四年最快速度扩张，但周四另一份报告显示，4月工业生产意外下降，给本来亮丽的增长境况蒙上少许阴霾。

“数据仍符合第二季经济增长将更加强劲的观点。基本动能在改善，但还不是完全确定，”Deutsche Asset &Wealth Management首席全球分析师Josh Feinman表示。

劳工部称，上周美国初请失业金人数减少2.4万人，经季节调整后为29.7万人。这创下2007年5月以来的最低纪录，表明就业市场近期好转势头有望持续。

美国劳工部公布的第二份报告中，4月消费者物价指数(CPI)上涨0.3%，因食品价格连续第四个月攀升，且汽油成本激增。

这是自去年6月以来的最大增幅，3月为增长0.2%。

就业市场表现转强以及通胀压力上升，应会让正在缩减购债规模的美国联邦储备委员会(美联储/FED)感到安心。不过这并不会动摇外界的看法，即美联储至少要等待2015年中才会调高近零利率。

数据未能提振美股投资者的信心，他们的关注焦点集中在沃尔玛(WMT.N)意外疲弱的财报上。美元兑欧元触及11周高点。美国政府公债价格上涨。

图表:

美国请领失业金: link.reuters.com/xew34t

消费者通胀: link.reuters.com/guq93t

link.reuters.com/duq93t

工业生产: link.reuters.com/vaw93t

东北地区制造业: link.reuters.com/dyq93t

**通胀率上升**

4月CPI较上年同期上涨2.0%，这是自去年7月来最大增幅，部分缘于去年的基数较低，因当时能源价格下滑。3月为上涨1.5%。

扣除食品和能源价格的核心CPI上升0.2%，与3月增幅相同。4月核心CPI较上年同期上升1.8%，增速为去年8月来最高。

“从历史角度看美国绝不存在通胀问题，但也没让人感觉到‘低通胀’似乎在困扰美国经济，”摩根大通分析师MichaelFeroli表示。

美联储的通胀率目标是2%，但其注重的通胀率指标比CPI更低。决策者担心目前通胀太低。

初请失业金数据最近几周不太稳定，因为恰逢复活节和逾越节假期以及学校春假，所以调整数据有难度。

就业市场在12月和1月时由于严寒冬季而摇摆不定，之后逐步好转，分析师预计就业速度加快将提振经济成长。

第一季经济成长环比年率大幅放缓至0.1%，因严寒天气以及企业订单减少影响产出。第二季经济增速料超过3%。

美联储公布的报告显示，美国4月工业生产较前月下降0.6%，为2012年8月以来最大降幅。3月为增长0.9%。

出现下滑的原因在于，工厂生产在两个月大幅增长后回落，而且随着取暖需求回到正常水平，公用事业产出亦下挫。

不过，前景或许改善。纽约联邦储备银行发布的5月制造业指数跳涨至19.01，为2010年6月以来高点，因新订单激增。4月该指数为1.29。

费城联邦储备银行的报告也显示，虽然大西洋沿岸中部地区5月制造业活动略有放慢，但企业对未来六个月的看法乐观。(完)

(编译 李爽/孙茉莉/郑茵 审校 白云/徐文焰/王兴亚)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。