美国4月耐用品订单增幅大于预期 显示制造业活动颇具韧性

* 耐用品订单4月增长3.3%

* 衡量企业支出计划的指标上升

* 国防资本财出货量下降

路透华盛顿5月24日 - 美国耐用品订单4月增幅超过预期，这一乐观迹象表明工厂生产大幅放缓的情况可能很快结束。

商务部周五公布，上月耐用品订单增长3.3%。

该数据进一步表明，在今年实施严苛财政节支政策之际，美国经济却意外表现出韧性。

“这再次显示增长势头保持得相当好，”Capital Economics分析师Paul Ashworth称。

尽管美国从1月开始增税，并于3月大幅削减预算，但消费者支出看起来相对强劲，而且很多分析师认为美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能在年底前开始减弱货币刺激力度。

路透调查受访分析师原预估，上月耐用品订单增长1.5%。商务部还上修了以往数据，3月降幅较前值缩小。

该数据好于预期，帮助限制美股跌势。美股连续第三日下跌。投资者担心货币刺激政策减弱可能限制资金流向投资领域。美债收益率(殖利率)亦下滑。

浏览耐用品订单图表，请点选(link.reuters.com/huq55t)。

**经济并非强势增长**

本月稍早公布的数据显示，美国制造业产出在4月连续第二个月下降，受欧债危机拖累。

周五的数据显示，扣除飞机的非国防资本财订单上升1.2%，好于分析师预期。该指标用于衡量制造业的实质需求。

尽管数据说明制造业恢复增长，但分析师仍预计政府节支措施将逐渐侵蚀经济活力。

“尽管(周五的数据)无疑是好于预期，但我不会误以为这显示经济强势增长，”Pierpont Securities分析师Stephen Stanley称。

扣除飞机的非国防资本财出货量下降1.5%。这说明尽管有迹象显示企业未来几个月会支出增加，但实际上第二季开局疲弱，强化了经济增长放缓的观点。

路透本月稍早的分析师调查显示，预计第二季国内生产总值(GDP)环比年率为增长1.5%，低于第一季的增长2.5%。

国防资本财出货量4月下降5.6%。

尽管整体新订单普遍强劲，但飞机需求增长还是起到了很大推动作用，而这方面的需求通常较为波动。飞机订单增加是意料之中，据飞机制造商波音在网站上公布的消息，该公司获得了51架飞机的订单，高于3月的39架。(完)

(编译 王丽鑫； 审校 郑茵)

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