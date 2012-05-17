美国4月房屋开工数据强劲 预示经济增长趋稳

2012年3月20日拍摄的照片显示，美国一名建筑工人在加州一个建筑开发区工地施工。美国4月房屋开工数据反弹，以及制造业活动获得动能，预示第二季初美国经济增速温和回升。 REUTERS/Mike Blake

* 4月房屋开工增长2.6%

* 4月工业生产较前月成长1.1%,得益於制造业活动升温

路透华盛顿5月15日电---美国4月房屋开工数据反弹,以及制造业活动获得动能,预示第二季初美国经济增速温和回升.

周三公布的数据驱散了美国经济复苏停滞的担忧.美国4月就业增长不温不火,曾引发复苏步伐停顿的忧虑.

美国商务部公布,4月房屋开工增长2.6%,年率为71.7万户.

美国联邦储备委员会(FED,美联储)周三公布的数据显示,4月工业生产较前月成长1.1%,创2010年12月以来最高增幅.

"经济正在奋力前进,但没有开足全力.有太多让人不安的理由;欧洲是最大的理由,"Moody's Analytics 资深分析师Ryan Sweet表示.

房市和工业生产数据对美国金融市场影响不大,因投资人关注欧洲局势,据悉欧洲央行已停止向一些希腊银行提供流动性.

美股在震荡交投中下跌;美债价格小幅上涨.美元指数略为走坚.

分析师预期第二季经济环比年率为成长2.5%左右,尽管第一季经济成长2.2%的初值,在本月稍後料将下修至不到2%.

美联储4月24-25日会议记录显示,数位联邦公开市场委员会委员感到,若复苏失去动力或下行风险增大,或许有必要进一步放宽货币政策.

上个月工业生产增长受益於公共事业产出增长4.5%,矿业产出增长1.6%,及工厂生产增长0.6%.

制造业一直是美国经济自2007-09年衰退中复苏的主要支柱之一,且将继续表现出韧性,即使美国最大的出口目的地欧洲濒临衰退边缘.

美国住房市场的活力迹象受到3月房屋开工和建筑许可上修的提振.但是,4月新屋开工数量较2006年1月所创峰值下降逾三分之二.

欲浏览美国住房开工和建筑许可相关图表,请点击:(link.reuters.com/zaf38s)

欲浏览美国工业生产和产能利用率相关图表,请点击:(link.reuters.com/vef38s)

**获得正面动能**

上个月住房开工整体上扬.在住宅市场中占据最大份额的独栋住宅开工增长2.3%.多户住宅开工增长3.2%.

第一季住宅建筑创近两年最快增速,且料将自2005年以来首次为经济增长做出贡献.

"楼市是经济的阿喀琉斯之踵,过去数月持续获得正面动能,最终为经济活动做出积极贡献,"道明证券资深宏观策略师Millan Mulraine称.

4月独栋住宅建筑许可增长1.9%至47.5万户,但多户住宅建筑许可下降20.8%至24万户.(完)

--编译 肖群英/戴素萍/许娜;审校 张荻/程琳

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