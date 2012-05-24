美国4月新屋销售与房价中值双升 楼市复苏动能增强

2012年3月20日拍摄的照片显示，一名建筑工人在美国加州一处建筑工地施工。美国春季房屋销售在4月拉开了强劲序幕，销售和房价双双上升显示楼市复苏的动能正在有所加强。 REUTERS/Mike Blake

* 4月新屋销售较上月增加3.3%

* 新屋价格中值较上年同期上升4.9%

* 数据显示出楼市复苏动能增加迹象

路透华盛顿5月23日电---美国春季房屋销售在4月拉开了强劲序幕,销售和房价双双上升显示楼市复苏的动能正在有所加强.

自从房价泡沫破裂以来,楼市一直是美国经济的致命弱点.但是本周数据为楼市描绘出了相对乐观的景象,突显出经济的强韧.

"近期楼市活跃引令人憧憬,这个饱受困顿的部门可能终於接近反弹了."道明证券(TD Securities)资深宏观策略师Millan Mulraine表示.

美国商务部周三公布,4月新屋销售年率经季节调整後较上月增加3.3%至34.3万户,较上年同期为上升9.9%.

之前周二公布的数据显示,4月成屋销售年率为2010年5月以来最高,投资者日益看好房产价值,给该行业带来支撑.

更令人鼓舞的是,上月新屋和成屋的售价中值均大幅上涨,为楼市回暖提供了更多佐证,该市场自2006年崩盘以来复苏脚步一直十分艰难.

楼市好转可能为奥巴马总统带来福音,批评人士一直指责其楼市政策在帮助受困房主方面无所作为.

房价持续回升有助於美国家庭改善财务状况,楼市泡沫破裂曾导致民众损失惨重.

4月的新屋售价中值为23.57万美元,较上年同期上涨4.9%.

美国联邦住房金融局(FHFA)公布,3月房价较上年同期上升2.7%,为2006年11月以来最大涨幅;较上月升1.8%,为1991年以来有记录以来的最大月度涨幅.

但FHFA公布的3月房价仍比2007年4月时触及的峰值低18%左右.其它指标显示价格需要进一步上升才能收复原来的跌幅

"尽管我们看到房价开始回升,但仍然担忧今年下半年的楼市,因届时有更多止赎房产进入市场,我们恐怕会看到房价下滑,"法国巴黎银行驻纽约资深分析师Jeremy Lawson说.

浏览美国房屋销售图表,请点击:(link.reuters.com/beg48s)

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**春季销售畅旺**

美国股市上演尾盘逆转,多数股票收高;美国公债价格受到避险资金流动的提振,因投资者担心欧债危机加剧.美元指数上扬.

美国最大的高档房屋建筑商Toll Brothers(TOL.N)从楼市回暖中受益,该公司公布季度获利超预期,且新订单强劲增长.

"今年春季销售情况是本轮楼市陷入低迷以来最强劲持久的,"执行长Douglas Yearley在声明中表示.

新屋销售在整体楼市销售中仅占7.6%左右,且面临来自成屋的激烈竞争,尽管目前建筑商正小心控制房屋存量.

"鉴於销售增加,我们应开始看到房屋开工出现改善,而这可能意味着建筑业就业增加,"Naroff Economic Advisors首席分析师Joel Naroff说."然而,尽管关於止赎的警报消失,但新屋市场仍将长时间承受很大压力."

4月新屋库存增加1.4%至14.6万户,仍接近纪录低位.根据4月的销售速度,这些库存相当於5.1个月的供应量,低於3月的5.2个月.

美国抵押贷款银行协会(MBA)周三公布的数据显示,上周美国购房抵押贷款申请连续第二周下滑,尽管抵押贷款利率触及纪录新低.

楼市复苏迹象引发一些大牌投资者的兴趣.摩根士丹利(MS.N)的美国房屋策略主管Oliver Chang本周宣布他将离职,以开始运营自己的买房出租房屋基金.(完)

--编译 杜明霞/肖群英;审校 郑茵/王兴亚

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