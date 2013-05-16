美国4月工业和趸售数据显经济乏力

图片显示在美国俄亥俄州的一家本田汽车发动机工厂，一名工作人员正在连杆加工区工作。 REUTERS/Paul Vernon

* 美国4月工业生产下滑

* 纽约联储5月制造业活动萎缩

* 4月生产者物价指数较前月下降0.7%

* 趸售物价创三年来最大跌幅

路透华盛顿5月15日 - 美国4月工业生产下降且纽约联储5月制造业活动萎缩，暗示全球需求放缓正在打压美国经济。

周三公布的另一份报告显示，美国趸售(批发)物价创下三年来最大跌幅，突显经济成长乏力。该数据让美国联邦储备委员会(美联储)有空间通过宽松货币政策继续刺激经济。

“经济成长有些缓慢加之通胀有限，等于为美联储的宽松政策提供支撑。”Naroff Economic Advisors首席分析师Joel Naroff称。

报告公布后，美国公债价格上涨，美元兑日圆从四年半高位回落，投资者对美联储政策的押注略有调整。美股.SPX走高，现货金降至近一个月最低位。

美联储称，4月制造业生产下降0.4%，3月为下滑0.3%。这推动整体工业生产下降0.5%，远不及3月修正后的增长0.3%。分析师原本预期4月工业生产仅下滑0.2%。

制造业生产呈现全面下滑，与本月稍早的数据相呼应。之前数据显示，上月制造业就业岗位没有增加。制造业生产占工业生产的70%以上。

产能利用率亦从逾四年半高位下降。

欧元区经济衰退以及中国经济成长放缓降低了对美国出口品的需求，给其制造业带来压力。美元兑欧元和日圆升值也造成冲击。

同时，华府的财政紧缩举措也影响到制造业，尤其是规模850亿美元的全面减支计划。

就业、住房、零售等其他经济领域则表现出令人意外的韧性，这应能限制美国经济放缓的程度。制造业在美国GDP中的占比约为12%。

“制造业正在挣扎中。欧洲经济疲软及新兴市场走软对美国制造商的冲击要甚于国内经济，”穆迪Analytics资深分析师Ryan Sweet表示。

的确，另有报告显示纽约州5月制造业活动下滑，因新订单、未完成订单及成品出货全都下滑。

纽约联邦储备银行5月制造业指数降至负1.43，4月时为正3.05。指数低于零代表该地区制造业萎缩。

生产者物价图表，请点选(link.reuters.com/hak93t)

工业生产图表，请点选(link.reuters.com/vaw93t)

房屋建筑商信心图表，请点选(link.reuters.com/fyc24t)

进口物价和油价图表，请点选(link.reuters.com/peg64t)

**通胀下滑**

分析师表示,2007-09年衰退结束以来，制造业是经济成长的主要推手，如今表现疲弱意味着第二季经济环比年率可能放缓至2%。第一季环比年率为成长2.5%。

由于内需迟滞、欧元区经济陷于衰退，加上中国经济成长放缓，美国经济恐怕会出现通缩。

劳工部表示，美国4月生产者物价指数(PPI)较前月下降0.7%，为2010年2月来最大降幅，3月为下降0.6%。

美国4月生产者物价指数(PPI)较上年同期仅升0.6%，为去年7月以来最小增幅。3月为增长1.1%。

核心PPI较前月仅升0.1%，为去年11月以来最小增幅，突显通胀温和。

由于几乎没有油价带来压力的迹象，消费者物价增幅今年仍应保持在低位，为美联储维持每月850亿美元的购债规模提供空间。

“通胀是很低，但没低到足以促使美联储增加购债规模的程度，”Sweet说。

周四公布的数据料显示4月消费者物价维持下行趋势。

4月汽油趸售(批发)价格下跌6.0%，而3月已经下跌6.8%，使得4月能源价格下降2.5%，这在趸售物价整体跌幅中的占比超过80%。

当月食品价格下降0.8%，创2011年5月以来最大降幅，亦打压了生产者物价。(完)

(编译 王翔琼/李爽/戴素萍; 审校 白云)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。