美国4月就业和制造业增长均减缓

资料图片显示，在纽约召开的一场招聘会上，求职者和招聘人员在交谈。 REUTERS/Eduardo Munoz

* 4月民间就业人数增加11.9万人

* 两项数据显示制造业活动增长放缓

* 3月建筑业支出降至七个月低位

* 美联储维持购债计划

路透纽约5月1日 - 美国4月民间就业人数增幅为七个月最低，制造业增长放缓，说明随着政府削减支出开始产生影响，经济进入疲软阶段。

民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国4月民间就业人数增加11.9万人，远低于分析师预期的增加15万个，为去年9月以来最低增幅。

Moody’s Analytics分析师Mark Zandi称，就业人数增长减缓主要是因财政政策收紧，其中包括年初开始的加税和政府850亿美元减支举措。ADP此项报告系与Moody's Analytics联合完成。

“这些举措开始产生影响，开始令经济增长放缓，”Zandi称。“正在影响所有行业，影响几乎所有规模的企业。”

美联储也表达了对财政收紧政策拖累经济成长的担忧，称美联储将根据经济表现提升或降低购买资产的速度。

美联储目前每月购买850亿美元债券，以刺激经济。

经济成长在第一季重新加速之后，近期的数据却表明，步入第二季整体经济增长降温，这是在过去几年中常见的模式，被称之为“春季低迷”。

纽约4Cast Ltd分析师David Sloan表示，其中部分原因在于财政收紧政策，但不管第一季表现如何强劲，经济增长都可能回落。

美国第一季经济环比年率成长2.5%，但分析师认为这种速度不会持续下去，多数分析师都预计经济复苏步伐将在2%左右。

“财政政策收紧的事实妨碍经济复苏变得更强劲。因为财政紧缩，复苏一直保持着相对温和的步伐，”前述分析师Sloan说。

受当天公布的数据影响，美国股市收低，其中标普500指数.SPX收低近1%。

ADP民间就业数据图表：(link.reuters.com/fex44t)

供应管理协会制造业数据图表：(link.reuters.com/vef94t)

3月建筑业支出数据图表：(link.reuters.com/xef94t)

另外两份有关制造业的报告亦显示4月就业放缓，因制造业增长回落。有分析师指出，周五美国政府的非农就业报告有逊于预期的风险。

美国Markit制造业3月PMI终值从初值54.6降至52.1，为去年10月以来最低的终值。

这与另一份来自供应管理协会(ISM)的报告遥相呼应。ISM报告显示，美国4月制造业仅温和扩张，ISM-4月制造业指数降至50.7，3月为51.3。

数据高于50表示行业扩张。地区报告还显示，美国4月部分地区的工厂活动放缓，中西部等地区的工厂活动甚至出现萎缩。

另一份由商务部公布的报告显示，建筑支出减少1.7%，年率为8,567.2亿美元，为8月以来最低。这可能导致第一季经济成长较2.5%的环比年率初值有所下修。

4月汽车需求亦减弱，当月美国汽车销售年率降至去年秋天以来最低。

市场焦点将转向周五的劳工部非农就业报告，预计数据料显示4月整体非农就业岗位增加14.5万个，较3月时的仅增8.8万个大大改善。民间就业岗位料增长16万个。

Zandi认为，潜在就业增长速度或为每月12.5万个左右，低于年初时的17.5万个。ADP公布的3月民间就业岗位增长从先前的15.8万个下修至13.1万个。

分析师有时候会在ADP报告公布后调整对非农就业报告的预估，尽管这份民间产业就业情况报告并不总能精准预测政府的数据。

High Frequency Economics首席美国经济分析师Jim O'Sullivan称，ADP报告自去年年底进行重大调整以来，其与政府数据每月平均相差4万个。

O'Sullivan认为，这要好于之前12个月中平均每月5.8万的差距，但新报告推出至今也不过六个月时间，还不好作出定论。(完)

(编译 王丽鑫/王翔琼/白云/郑茵 审校 李爽)

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