美国就业市场展现韧性 缓解经济成长疑虑

资料图片：在美国纽约的一场招聘会上，一名男子在与招聘者交谈。 REUTERS/Shannon Stapleton

* 4月非农就业岗位增加16.5万

* 2月和3月新增就业岗位上修11.4万

* 失业率降至7.5%，劳动力扩增

* 报告显示经济有潜在力道

记者 Lucia Mutikani 编译 王冠中

路透华盛顿5月3日 - 美国4月就业增速快于预期，而前两个月的招聘情况也比先前估计强劲，为就业市场具韧性的迹象，应有助经济吸收华府紧缩财政的冲击。

美国劳工部周五公布的数据显示，美国4月非农就业岗位增加16.5万个，失业率降至7.5%，为2008年12月以来最低。2月和3月就业岗位增幅总计上修11.4万。

“这提高了经济能度过财政紧缩和欧洲深度衰退双重冲击的机率，”旧金山Bank of the West首席经济分析师Scott Anderson称。

数据令华尔街的投资人大受鼓舞。分析师原本预估4月非农就业岗位增加14.5万个，而失业率持稳在7.6%。

美国股市上涨，标准普尔500指数.SPX和道琼工业指数.DJI收在纪录高点。美元兑日圆升至一周高位，美债价格挫跌。

3月就业岗位增加13.8万个，较初值高出5万个，2月就业岗位增幅则上修6.4万至33.2万个，为2010年5月以来最大增幅。

但4月就业岗位增幅远低于第一季每月平均的增加20.6万个，是经济正在降温的最新印证，尽管降温程度不如先前担忧的大。

的确，该数据提供几个说明经济动能减弱的迹象。

建筑业就业为5月来首次下滑，制造业就业则持平。每周平均工时自九个月高点回落。

经济分析师指出，就业增速放缓主要是因为今年起税负升高，以及联邦政府3月开始削减850亿美元支出所致。海外经济亦趋疲，损及美国出口成长。

尽管美国第一季经济环比年率为成长2.5%，但建筑业支出、零售销售和贸易等数据显示，第一季末的经济成长放缓。

此外，4月制造业数据显示，第二季初经济进一步降温。而周五公布的4月服务业活动数据显示行业扩张速度为九个月来最慢，也支持了上述论点。

“我们可能进入了第二季疲软阶段，但这不至于会让复苏脱离正轨，”法国巴黎银行驻纽约首席北美经济分析师Julia Coronado称。

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**美联储尚且不会松手**

失业率下滑0.1个百分点，反映了就业增加，而非有人退出劳动力群体。

的确，10月以来，有更多的美国人加入就业劳动力，4月就业参与率持平在34年低点63.3%。

尽管4月就业岗位增加幅度较预期强劲，但仍低约30万的水准。分析师称，需要每月增加约30万个就业岗位一段时间，才能大幅拉低失业率。

尽管失业率自1月以来已下滑了0.4个百分点，但就业岗位仍较2007年12月水准少了257万个。以4月的就业增速来看，要大约16个月的时间才能填补这缺口。

美国失业、兼职但希望有全职工作、或者希望有工作但已放弃找工作的人大约有2,190万人。

经济分析师称，数据并未强劲到足以说服美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员收回买债刺激措施，因劳动市场仍可能随时陷入低迷。不过，数据确实浇熄了一些甫萌芽的预期，这些预期认为美联储可能会扩大买债规模。

“这可能让美联储会增加买债的预期降温，尤其是在失业率下滑的情况下，”Stone & McCarthy Research Associates首席经济分析师Raymond Stone称。

路透对初级市场交易商的经济分析师的调查显示，这些初级交易商中有11家预期美联储的资产购买计划将持续到2014年，仅四家预期该计划会在今年结束。

**政府部门就业减少**

4月就业增幅全数来自民间部门，民间部门就业岗位增加了17.6万个。零售业就业回升，3月时曾下滑，而此前则经历连续八个月增长。零售业就业岗位增加2.93万个。

临时雇员增幅为2月以来最大，且已连续第七个月上扬。

“我认为这意味着就业会持续不俗的增长速度，”Stone称。

建筑业意外减少6,000个就业岗位，此前为连续10个月增长。住宅建筑领域的就业岗位增加，但非住宅和其他类型建筑的就业岗位减少。

政府部门就业岗位减少1.1万个，3月为减少1.6万个。4月减少的就业岗位主要来自联邦政府，美国邮政服务就业的缩减规模最大。

平均时薪增加0.2%。但民间部门每周平均工时由34.6小时降至34.4小时。

“收入减少，再加上低储蓄率，对消费者来说并非好事，”纽约美银美林资深经济分析师Michelle Meyer称。(完)

(译文审校 白云)

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