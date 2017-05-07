综述：美国4月非农就业增幅强力反弹 失业率降至近10年低点

路透华盛顿5月5日 - 美国4月就业增幅强力反弹，失业率降至4.4%，接近10年低点，显示就业市场趋于紧俏。如此一来，尽管薪资增长温吞，但美国下月也料可能升息。

美国劳工部周五公布，非农就业岗位继3月增加7.9万个之后，4月猛增21.1万个，高于今年迄今的月均增幅18.5万个。

在休闲娱乐和酒店餐饮、医疗和社会救助，以及专业和企业服务等领域，4月就业均有明显增长。

4月失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低位，也远低于美国联邦储备委员会(美联储/FED)对实现充分就业所需失业率给出的最新预估中值。

“这些数据应当让美联储坚定迈向6月升息，并促使他们在届时会议上公布更趋鹰派的利率预估，”摩根大通驻纽约分析师Michael Feroli说。

就业反弹支持了美联储的观点，即第一季经济增长环比年率表现平平的增长0.7%只是“暂时”现象，也支持了其认为经济活动会以“稳健”步伐扩张的乐观看法。

美联储周三维持利率不变，但淡化了首季经济成长疲弱的影响，并强调就业市场强劲，表明美联储今年仍将再升息两次。

据CME Group的FedWatch指标，金融市场押注美联储6月13-14日政策会议升息25个基点的机率约为83%。

美国指标公债价格周五温和上涨，美国股市收高，标普500指数.SPX创纪录新高。美元指数小跌，投资者注意力转向周日的法国总统大选第二轮投票。

**薪资增长迟缓**

美国经济需要每月创造75,000-100,000个就业岗位，以与适龄劳动人口的增长保持一致。

总统特朗普上台时美国就业市场就已经很强，他承诺要通过减税和放松监管等措施，大力推高经济增长并进一步加强就业市场。

特朗普在推特发文赞扬非农就业数据，“今天的就业报告太棒了--一切都开始起效了。”

4月平均时薪上涨0.07美元或0.3%。但之前几个月份的数据下修，导致4月同比涨幅降至2.5%，为2016年8月以来最小涨幅。3月时为上涨2.6%。

但有迹象显示，随着就业市场上闲置劳动力被吸收，薪资正在加快上涨。上周的政府报告显示，民间部门第一季薪资涨幅创10年最大。

随着就业市场料在今年触及符合充分就业的水平，就业岗位增长可能放缓，因更多坊间迹象显示企业难以找到合格员工。这也可能推高薪资。

“虽然就业市场上仍有一些闲置劳动力，但正在迅速减少。这可能给薪资带来上行压力，”Nationwide Insurance首席分析师David Berson说。

一项衡量失业水平的广泛指标下降0.3个百分点，至2007年11月以来最低位8.6%。这项指标包括那些想工作但已放弃找工作的人，也包括那些因为找不到全职工作而只能兼职工作的人。

就业人口/总人口比率上升0.1个百分点，至八年高位60.2%。这项指标已连续第四个月升高。

劳动力就业参与率从3月的11年高位63%降至62.9%，分析师认为进一步升高的空间有限，因灰心丧志的劳动者数量减少。

4月建筑业的就业岗位增加5,000个，制造业岗位增加6,000个。休闲娱乐和酒店餐饮行业岗位跳增5.5万个，专业和企业服务部门岗位增加3.9万个。医疗和社会救助部门岗位则增加3.68万个。

零售业岗位增加6,300个，此前连续减少两个月。杰西潘尼(J.C. Penney)、梅西百货(M.N)和Abercrombie & Fitch(ANF.N)在内的零售商已宣布裁撤数以千计的岗位，因他们转向线上销售，并且缩减实体店业务。

政府就业岗位增加1.7万个，地方政府就业增加盖过了联邦政府就业减少的影响。(完)