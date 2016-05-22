焦点：美国4月成屋销售连续第二个月增长 库存仍紧张

2014年10月20日，资料图为弗吉尼亚州维也纳一处待售房屋的广告牌。 REUTERS/Larry Downing

路透华盛顿5月20日 - 美国4月成屋销售增幅高于预期，显示第二季经济继续增强。

全美不动产协会(NAR)周五公布，美国4月成屋销售较前月增长1.7%，较上年同期增长6.0%，年率为545万户。路透调查的分析师预估为540万户。

3月成屋销售年率小幅向上修正至536万户，初值是533万户。

但各地区情况存在差异。上月中西部成屋销售大增12.1%，东北部亦增长，但南部与西部表现疲弱。

在经济接近充分就业的扶助下，美国房屋市场一直相对强劲。

房屋报告公布后，美国股市扩大涨幅，房屋建筑商类股表现优于大盘。

美元兑日圆升至逾三周高位，美国公债收益率保持温和涨幅。

本周稍早公布的数据显示，4月房屋开工增长速度亦快于预期，建筑商加快了建设独栋和多户房屋的步伐。

4月市场中未售出的房屋数量较3月上升9.2%至214万户，但较上年同期下降3.6%。

“房屋短缺现象仍然存在，”NAR的首席分析师Lawrence Yun表示。

按4月的销售速度，需要4.7个月消除市场中的房屋库存，3月时需要4.4个月。一般认为，可以满足六个月需求的库存量，是比较健康的供需平衡。

首次购房者比例升至32%，去年同期及3月均为30%。

全美中值房价为232,500美元，比上年同期上涨6.3%。

Yun表示，这是房价连续第50个月高于上年同期。(完)