综述：美国4月零售销售全面上升 消费者物价亦反弹

资料图片：2015年11月，美国新泽西Secaucus，一名顾客在当地一家沃尔玛超市购物后结账。 REUTERS/Lucas Jackson

路透华盛顿5月12日 - 美国4月零售销售全面上升，与此同时消费者物价反弹，这暗示经济成长加速且通胀逐步上升，美国联邦储备委员会(美联储/FED)下月升息依然有望。

周五公布的数据与就业市场报告一样，显示出第一季经济活动接近停滞是个例外。但年通胀率温和，令金融市场调降今年美联储将至少升息两次的预期。

“经济成长较年初时的疲弱开局略微改善，但通胀势头还不够强劲，可能使美联储在今年稍后只是保持逐步加息的速度，”纽约三菱东京日联银行首席金融经济学家鲁普基称。

美国商务部公布，4月零售销售较前月增长0.4%，3月上修后为增长0.1%。4月零售销售较上年同期增长4.5%。

分析师此前预计4月零售销售增长0.6%。

扣除汽车、汽油、建筑材料和食品服务后的核心零售销售增长0.2%，低于3月增长的0.7%。

这样的核心零售销售与国内生产总值(GDP)当中的消费者支出项目对应关系最为紧密。

第一季美国经济成长环比年率为0.7%，因消费者支出增幅为逾七年来最小。亚特兰大联邦储备银行估计第二季GDP成长年率为3.6%。

劳工部在周五公布的另一份报告中称，4月消费者物价指数(CPI)上涨0.2%，3月为下降0.3%。4月的增长暗示，CPI虽然在3月出现13个月来首次下降，但只是一次偏差。

4月CPI较上年同期上涨2.2%，增幅虽不及3月的2.4%，但仍高于过去10年里1.7%的平均同比增幅。

据芝加哥商业交易所(CME)的FedWatch，金融市场预计美联储在6月13-14日政策会议上升息机率超过70%。但在周五数据公布后，美联储年底前再升息两次的可能性下降。

周五数据公布后，美国公债价格上涨，美元指数.DXY下跌。美国股市大多下跌，受金融和工业类股疲弱拖累。

**竞争压力**

4月汽油价格上涨1.2%，3月为下跌6.2%。食品价格上升0.2%，因新鲜蔬菜价格创下2011年2月以来最大涨幅。

剔除了食品和能源价格后的核心CPI在4月上涨0.1%，扭转3月下跌0.1%的势头。无线通讯服务、医疗保健、汽车和服装价格下跌，抑制了4月核心CPI的升势。

4月租赁成本上升0.3%，与3月增幅相当。4月核心CPI较上年同期增长1.9%，为2015年10月以来最小增幅，不及3月的2.0%增幅，但高于过去10年1.8%的平均同比增幅。

“在某种程度上，新出现的消费者物价通胀疲势是竞争压力所致，而非需求疲弱，所以美联储可以不必看重这一因素，”凯投宏观(Capital Economics)驻多伦多的首席美国分析师Paul Ashworth称。

消费者支出因劳动力市场紧张而获得支撑，失业率处于10年低点4.4%。周五公布的第三份报告显示，密西根大学5月美国消费者信心指数初值上升，因薪资前景改善。

4月汽车销售增长0.7%，此前连续三个月下滑。

建筑材料、电子家电的零售销售大幅增长。

但服装店销售下降0.5%。百货商店也受创，因客流量下降，且来自亚马逊(AMZN.O)等在线零售商的竞争加剧。

零售商J.C. Penney Co(JCP.N)周五公布，第一季净亏损扩大至1.80亿美元，合每股亏损0.58美元；周四梅西百货(M.N)公布第一季营收下降4.6%。

4月在线零售商销售增长1.4%。(完)