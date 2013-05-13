美国4月零售销售展现经济成长动能

图为美国加州Del Mar一家Ralphs食杂店内的早餐食品。 REUTERS/Mike Blake

* 4月零售销售上升0.1%，核心零售销售增长0.5%

* 汽车、电子设备、建筑材料提振销售

* 经济显现动能，尽管政府增税且削减预算

路透华盛顿5月13日 - 美国4月零售销售意外上升，表明经济存在潜在力道，并促使预测人士调高对美国第二季经济成长的预估。

零售销售意外上升是美国经济保持韧性的最新佐证。由于美国政府努力削减预算赤字，华府减支举措对经济构成冲击。零售销售占美国消费者支出的30%左右。

“该数据再度表明经济在成长。虽然增速可能不像许多人希望的那么快，但形势正在改善，”迈阿密大学牛津分校Farmer商学院经济学教授Tom Hall表示。

商务部周一称，4月零售销售小幅上升0.1%，因家庭购买汽车、建筑材料以及其他一系列商品。分析师原本预估会下降0.3%。3月为下降0.5%。

4月扣除汽车、汽油和建筑材料等项目后的核心零售销售增长0.5%，3月上修后为增长0.1%，2月核心销售数据也被上修。

在数据显示过去三个月就业实现相对强劲的增长后，核心销售增长帮助缓解对美国经济可能突然放缓的忧虑。

美元兑欧元和日圆上涨，美国公债价格下跌。尽管美国股市从近期所及纪录高位回落，但该数据帮助抑制了跌幅。

受强劲的核心销售数据激励，几位分析师上调了第二季经济成长预估。高盛将成长预估上调0.3个百分点，至2.1%，摩根大通将预估上调0.5个百分点至2%，至2%。

2月和3月核心销售数据向上修正，起初促使分析师预期政府可能会上修2.5%的第一季GDP增长率初步预估。

但美国商务部公布的另一份报告显示，3月企业库存连续第二个月持平，表明企业补充库存对第一季经济增长的提振作用可能并不像起先想像的那样强劲。

尽管如此，鉴于2月和3月核心零售销售均高于预期，政府可能维持对经济成长率的初估不变。

另外，企业囤积库存不足，应支撑第二季经济成长，因企业或将增加库存，以满足家庭的稳定需求。

**汽油价格下跌带来帮助**

由于1月1日起减税措施开始生效，经济成长受到抑制。政府削减约850亿美元支出亦压制经济成长。

但汽油价格下跌，帮助抵消对家庭收入的一些拖累，从而释出一些资金用于自由支配。美国汽油价格4月下跌了14美分。

分析师称，美联储维持低利率的做法也帮到普通家庭，部分助益是通过推高股价和房价得到实现。

芝加哥Mesirow Financial首席分析师Diane Swonk表示。“倘若没有低利率的支持，消费状况不会这么好。”

零售销售报告的基调基本强劲。4月汽车经销商销售增长1.0%，3月时下降0.6%。但油价下跌令加油站销售收入下降，扣除汽油的零售销售录得去年12月以来最大涨幅。

4月扣除汽油和汽车的零售销售为增长0.6%。(完)

(编译 李爽/于春红; 审校 白云)

路透全新邮件产品服务--“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。