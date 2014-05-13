综述：美国4月零售销售增长放缓 但无碍成长前景

图为2013年10月10日在美国加州Encinitas拍摄的一家杂货店。 REUTERS/Mike Blake

* 4月零售销售增长0.1%，远逊预期

* 核心零售销售回落0.1%

* 进口物价下降0.4%，燃料价格走低

路透华盛顿5月13日 - 美国4月零售销售在前两个月强劲增长后增速大幅放缓，但不会改变经济成长将在本季加速的预期。

美国商务部周二公布的数据显示，4月零售销售仅小增0.1%，受累于家具店、电子和家用电器商店，餐馆和酒吧，以及线上零售商销售减少。

“消费者在寒冬过后大举采购了一番，现稍作喘息，但在今年剩余时间，消费者支出仍可能继续强劲增长，”Comerica的首席分析师Robert Dye表示。

占消费者支出三分之一的零售销售3月增长1.5%，为四年来最大月度增幅。2月也有不俗的表现，反应年初被冬季严寒天气抑制的消费者需求得到释放。

分析师之前预计，4月零售销售增长0.4%。他们表示，复活节晚于往年可能加大了缓和零售销售数据季节性波动的难度，导致3、4两月的数据出现巨大落差。

数据公布后，美国公债价格上扬，美元指数走高。美国股市小涨，道指和标普500指数均攀升至纪录高位。

就业、制造业和服务等一系列数据均显示，经济在第二季度初恢复强劲增长。受恶劣天气和企业补充库存速度缓慢拖累，美国经济首季成长放缓至0.1%。

不过，首季产出数据可能被下修，显示经济活动萎缩。商务部今日公布的另一项数据显示，不包括汽车的零售库存3月基本持稳。

政府在上月初步估算首季国内生产总值(GDP)成长率时，假定零售库存会大幅增加。3月的贸易、建筑支出和工厂库存数据也暗示，GDP数据可能被下修。政府在估算GDP数据时，这些数据也尚未就绪。

但本季经济成长预计将超过3%。

**消费者保持谨慎**

另外，一项衡量消费者支出的数据--核心零售销售4月回落，但分析师称，年初经济成长疲弱可能使家庭在支出时更趋谨慎。

“在数据证实经济增长势将反弹之前，消费者的支出习惯可能更趋谨慎，”Plante Moran FinancialAdvisors的首席投资长Jim Baird表示。

扣除了汽车、汽油、建材和食品服务的核心零售销售4月回落0.1%。核心零售销售与GDP中反应消费者支出的项目最密切相关。

3月核心零售销售增长1.3%。分析师基本未受4月数据回落的影响，称第二季消费者支出势将连续第三季度强劲增长，因就业市场正逐步改善。

“尽管总的来看，4月零售销售数据表现疲弱，但主要是因3月数据十分强劲所致，第二季消费者支出先扬后抑的走势，并不影响本季消费者支出强劲的总体趋势，”法国巴黎银行驻纽约分析师Bricklin Dwyer表示。

劳工部今日公布的另一项数据显示，4月进口物价回落0.4%，3月为增长0.4%。4月进口物价同比下跌0.3%。

进口物价回落扶助使通胀保持在低位。经济中缺乏通胀压力，表明美国联邦储备委员会(FED/美联储)可以在就业市场闲置开始减少的情况下，继续保持非常宽松的货币政策一段时间。

美联储在2008年12月将指标利率降至0-0.25%的纪录低位，并承诺将保持利率在低位，直至经济恢复健康成长。美联储目前正在逐步缩减购债刺激规模，以减少向经济中注入的流动性。

尽管电子和家用电器商店、家具店和食品服务和饮料等销售下降限制了上月零售销售的表现，但汽车经销商的销售增加。

建材、园艺设备和用品经销商、服装店和运动用品商店的销售也增加。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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